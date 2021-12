Arctic Monkeys, Lorde y James Blake encabezarán el Primavera Sound de Los Ángeles en 2022

Fotografía de archivo en la que se registró una presentación de la banda británica de rock Arctic Monkeys. EFE/Víctor Lerena

Los Ángeles (EE.UU.), 6 dic (EFE).- Arctic Monkeys, Nine Inch Nails, Lorde, James Blake, Clairo y Low encabezarán el cartel de la primera edición que el festival español Primavera Sound celebrará en Los Ángeles (EE.UU.) los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2022.

La cita musical de Barcelona anunció su desembarco en Estados Unidos para 2020, pero la pandemia del coronavirus obligó a cancelar los planes, que finalmente se harán realidad el próximo verano en el State Historic Park de la ciudad californiana.

Entre los casi sesenta artistas confirmados en esta primera ronda figuran Mitski, Arca, Khruangbin, BICEP, Darkside y King Rule, Stereolab, PinkPantheress, Kim Gordon, Mustafa, Amaarae, Fontaines D.C., Helena Hauff, DJ Playero, Special Interest, Cigarettes After Sex, Tierra Whack, Dry Cleaning, Mayhem, Paloma Mami, Little Jesus, El Mató a un Policía Motorizado, Divino Niño y Buscabulla.

Aunque la organización ha dicho que anunciará más nombres en el futuro, la edición angelina del festival ya cuenta con buena representación española, a cargo de Bad Gyal, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, María José Llergo, Marina Herlop, Núria Graham, JASSS y John Talabot.

Las entradas podrán reservarse a partir de este viernes.

"Desde el anuncio en 2019 del aterrizaje del Primavera Sound en Estados Unidos han pasado muchas cosas, quizás demasiadas. Dos años que han parecido dos siglos, pero finalmente ha llegado el momento, ¡y el entusiasmo por nuestro debut en California solo ha aumentado!", aseguró la organización en un comunicado.

No es la única expansión prevista para el festival barcelonés, que lleva años celebrándose en Oporto (Portugal) y que en los próximos días revelará hasta tres nuevas ciudades que acogerán eventos bajo su marca.

"La intención es llevar a EE.UU. nuestra personalidad y utilizar el festival de Los Ángeles como plataforma para la música latina y la música hecha en España, pero no sólo eso, porque tampoco en Barcelona somos un festival de música latina", señaló el codirector del Primavera Sound, Gabi Ruiz, durante una rueda de prensa del último festival celebrado en Barcelona antes de la pandemia.

El festival estadounidense tendrá un formato parecido al de Barcelona, "con escenarios al aire libre y una programación hecha como siempre, a partir de lo que nos gusta", dijo.

Por su parte, Barcelona celebrará el año próximo las dos décadas del Primavera Sound con una edición que se alargará durante más de dos semanas y un cartel encabezado por Dua Lipa, Massive Attack, Gorillaz, Lorde, Beck, Tyler The Creator y Nick Cave, entre otras estrellas. EFE

