AMP.- Etiopía.- El líder del TPLF promete que los combates seguirán hasta que el enemigo "quede enterrado"

El Gobierno afirma haber recuperado las ciudades estratégicas de Dese y Kombolcha



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El líder del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), Debretsion Gebremichael, ha pronosticado que los combates contra el Ejército etíope proseguirán durante las próximas semanas al entender que su enemigo está al borde de la derrota, a pesar de las constantes peticiones internacionales para declarar un alto el fuego en un conflicto que ha sumido a Etiopía en el caos desde hace un año.



La guerra que comenzó en noviembre de 2020 en el estado septentrional de Tigray se ha extendido desde entonces a regiones vecinas como Amhara, y se ha internacionalizado con la asistencia de Eritrea al Ejército etíope.



Todas las partes involucradas en el conflicto han sido acusadas de la comisión de atrocidades constituyentes de crímenes de guerra, los desplazados y refugiados se cuentan por cientos de miles y ahora mismo la capital del país, Adís Abeba, está amenazada por los combates.



"Ante la proximidad de su desaparición, el enemigo está haciendo todo lo que puede para que no le enterremos. Esto es lo que estamos viendo ahora", ha declarado Debretsion en un mensaje de audio a los combatientes del TPLF, recogido por el portal de noticias somalí Garowe Online.



"El enemigo está usando no solo lo que tiene al alcance de su mano, sino también armas del exterior para atacarnos", ha añadido, antes de recordar que "la naturaleza de la guerra es la del combate intenso y eso es algo que nunca hemos subestimado: nuestro enemigo está haciendo todo lo posible para sobrevivir".



En referencia directa a las peticiones del alto el fuego, Gebretsion ha avisado que el TPLF "terminará lo que ha empezado" porque "el plan del enemigo consiste en exterminar a la gente de Tigray y sus líderes". "Han mostrado su odio, no dejan nada para mañana. Lucharemos contra el enemigo con vigor y los combates seguirán hasta que les enterremos", ha concluido.



Este mismo lunes, el Gobierno ha informado que el Ejército etíope ha recuperado las ciudades de Dese y Kombolcha, en la región de Amhara, capturadas por el TPLF el pasado octubre, según la televisión estatal etíope, aunque por el momento los rebeldes no han confirmado la información.



Las fuerzas armadas etíopes, comandadas por el primer ministro Abiy Ahmed, también han logrado recuperado Batin, Kersa, Gerba y Degan. Estas ciudades son de importancia estratégica debido a su cercanía con la capital, Adís Abeba.