Alertan que el virus del zika continúa propagándose por los trópicos

ARCHIVO - El virus del zika se transmite por mosquitos, por lo que es recomendable protegerse de forma permanente contra picaduras al viajar por regiones afectadas por esta enfermedad. Foto: Uli Deck/dpa

A causa del coronavirus, el virus del zika quedó quizá envuelto en el olvido, aunque para determinados grupos de viajeros tiene fuertes implicancias, por lo que deberán proceder con los cuidados correspondientes. Este virus sigue propagándose en territorios tropicales de todo el mundo, según alertó el Centro de Medicina del Viajero (CRM) en Alemania. Por ello, advirtió, tanto las embarazadas como los viajeros con deseos de tener un bebé deben informarse adecuadamente sobre su destino. El zika es autóctono de las zonas tropicales. El virus es transmitido por mosquitos y se encuentra principalmente en África, Asia y Sudamérica. Actualmente continúa extendiéndose por la India. Según detalló el CRM, este virus fue detectado, entre julio y fines de octubre, en tres estados indios: Kerala, Uttar Pradesh y Maharashtra. En caso de que embarazadas se infecten con zika, pueden producirse graves trastornos en el desarrollo del niño por nacer. Según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las parejas que deseen tener hijos deben esperar al menos seis meses después de haber visitado una zona con presencia de zika. Hasta el día de hoy no existe una vacunación ni terapia efectivas, por lo que los viajeros deben protegerse sobre todo de las picaduras de mosquitos. Si se contagian personas que no padecen patologías previas, y que no están embarazadas, no suelen sufrir consecuencias graves. dpa