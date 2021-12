Afganistán.- Los talibán reconocen "miles" de desplazados y sin hogar en las calles de Kabul

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Ministerio talibán para los Refugiados y las Repatriaciones ha reconocido este lunes que todavía quedan "miles" de personas en condición de desplazadas internas y sin hogar en las calles de Kabul, y que necesitan ayuda humanitaria urgente.



Buena parte de esta gente lleva atrapada en la capital desde mediados de agosto, cuando los talibán culminaron su conquista del país con la toma de la ciudad y comenzó un caótico proceso de evacuación para sacar a afganos y extranjeros del país.



Desde entonces, según recoge la cadena afgana Tolo News, el Ministerio ha gestionado el retorno de unas 4.000 familias a sus provincias natales.



No obstante, el viceministro Mohamad Arsalah Jaroti ha explicado que "la ayuda no es suficiente y que hay que prestar atención a todos los desafíos", antes de lamentar que "los compromisos de la comunidad internacional todavía no han llegado por completo a Afganistán"



Mientras tanto, los desplazados piden urgentemente refugio ante la llegada del invierno, una estación donde las temperaturas llegan a caer por debajo de los -20ºC. "El invierno está cerca, no tenemos pan en casa. Tenemos muchos problemas", declara Tawus, huido de Helmand durante los combates entre el anterior gobierno y Estado Islámico.