36-24. Argentina sella el billete para la segunda fase

Las jugadoras argentinas celebran su victoria ante China en el encentro del grupo H del Mundial de Balonmano Femenino, en Torrevieja, Alicante. EFE/Manuel Lorenzo

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- La selección argentina femenina de balonmano no falló y certifico su clasificación para la segunda fase del Mundial de España, tras imponerse este lunes por un claro 36-24 a China, en un encuentro que las albicelestes decantaron a su favor con un parcial de 9-2 en los últimos quince minutos del primer tiempo.

Atenazadas por la responsabilidad, las de Eduardo "Dady" Gallardo tardaron en asentar su juego, especialmente en defensa", donde las argentinas concedieron más facilidades de las convenientes, como atestiguó el igualado 8-7 con el que se llegó al ecuador del primer período.

Pero en el momento que la "Garra" ajustó su defensa el marcador comenzó a reflejar la diferencia que existe en estos momentos entre un conjunto argentino en continua progresión y una selección china que permanece anclada en la parte baja del escalafón internacional.

Tal y como demostraron los tan sólo dos tantos que Argentina concedió al conjunto asiático en unos quince minutos finales de la primera mitad, en los que las sudamericanas comenzaron a recordar al equipo que puso contra las cuerdas a España en la primera mitad y derrotó por 29-31 a Austria el pasado sábado.

Infranqueables en defensa y cada vez más solventes en defensa bajo la tutela de una Else Karsten, que cerró el choque con ocho dianas, tremendamente efectiva las argentinas desarbolaron por completo al conjunto chino con un contundente parcial de 9-2 que dejó prácticamente resuelta la contienda al llegar al descanso (17-9).

Pero Argentina quería más y siguió aumentando su actividad defensiva en el inicio del segundo parcial lo que permitió a las de Eduado "Dady" Gallardo, entre las que destacó la pivote Rocio Campigli, que no erró ni uno sólo de los cinco lanzamientos que intentó, aumentar todavía más su diferencia (24-12).

Una renta que permitió a Argentina afrontar con absoluta tranquilidad el tramó final del partido consciente de que nada, ni nadie les podía arrebatar, como reflejó el 36-24 final, la clasificación para la segunda fase del torneo.

- Ficha técnica:

36 - Argentina: Carratú y Rosalez; Urban (3), Pizzo (1p), Graciela García (1), Campigli (5), Mendoza (3), Gavilán (1), Mena (1), Cavo (5), Sans (1), Gandulfo (-), Karsten (8, 4p), Casasola (5), Dalle Crode (1) y Ojea (1)

24 - China: Lu, Huang y Song; Zhang (2), Jiayi Wang (2), Tian (2), Yu (3), Zhou (3), Liu (-), Mo (-), Qu (-), Gong (3), Sun (), Jin (8, 1p) y Shuhui Wang (1)

Marcador cada cinco minutos: 1-3, 6-5, 8-7, 12-7, 14-8 y 17-9 (Descanso) 21-9, 23-11, 26-15, 30-18, 32-21 y 36-24 (Final)

Árbitros: Elsaied Heidy y Elsaied Yasmina (EGY). Excluyeron por dos minutos a Yu (2), Liu, Sun, Jin y Shuhui Wang por China.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera y última jornada del grupo H de la primera fase del Mundial de España 2021 disputado en el Palacio de los Deportes de Torrevieja (Alicante) ante unos 1.300 espectadores.