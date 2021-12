Uno de los mejores cacaos del mundo muestra su potencial en Nicaragua

Vista de varios productos elaborados de cacao, este 4 de diciembre de 2021, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 4 dic (EFE).- Uno de los mejores cacaos de origen del mundo demostró su potencial este sábado en el Festival de Chocolate Nicaragüense, que contó con más de 50 productos derivados del llamado “alimento de los dioses”.

Semillas, barras de chocolates “bean to bar”, superalimentos, cremas cosméticas, cervezas, licores, aceites, entre otros, estuvieron a disposición del público, todos elaborados con cacaos de la especie trinitaria y criollas, que garantizan la calidad de origen nicaragüense.

El ejemplo más sobresaliente de dicha calidad estuvo presente en la feria con la semilla de la Cooperativa Flor de la Dalia, que recién fue clasificada entre las mejores 50 del mundo, durante el certamen Cocoa of Excellence, realizado en Roma, y que vende su producto a firmas conocidas del sector como Ritter Sport y Ethiquable.

“En volumen no somos tan representativos, pero en calidad buscamos ser una diferencia en el mundo, y lo hemos venido logrando a través de prácticas ambientales y certificaciones”, dijo a Efe Bryan Jarquín, responsable de Certificación de la cooperativa, ubicada en el norte de Nicaragua, donde las condiciones climáticas y ecológicas brindan un cacao con sabores frutales.

“LA MARAVILLA DEL CACAO”

Una edición limitada del chocolate nicaragüense Calayo Origins elaborada con la semilla de Flor de la Dalia estaba presente en la feria, lo que permitió a los asistentes probar una “explosión” de sabores en cada trocito.

La calidad del resto de chocolates no fue menor, tal como lo demostró el paquete de catación elaborado por la escuela de chocolates Semilla Cacao Group específicamente para la feria.

“Tengo un kit de catación, chocolatines pequeños de 10 gramos de orígenes y porcentajes distintos, porque la idea es sentarte, partirlos por la mitad, compartir con alguien e ir probando ese festín de aroma y sabor que te brinda el cacao y la maravilla del cacao nicaragüense, de los diferentes orígenes, y de poder darles el porcentaje distinto”, dijo la maestra chocolatera de Semilla María José Tejero, de origen venezolano.

A los chocolates se sumaron otros productos a base de cacao, como el superalimento de Red Madre Cacao, un compuesto de vitaminas, proteínas y minerales, apetecido por los atletas de alto rendimiento, o la cerveza fina elaborada por un maestro alemán y el licor original, que la misma casa ofrece para acontecimientos especiales, según afirmó su director ejecutivo, Mario Nolasco.

CALIDAD COMO ÚNICA OPCIÓN

“Estoy gratamente impresionada de la gente que viene buscando cacao de calidad, chocolates ‘bean to bar’, sanos, que alimenten el cuerpo, que les dé salud, eso me llamó mucho la atención, porque los sudamericanos, centroamericanos, somos muy dulceros, el europeo y el norteamericano recibe con mucho más beneplácito el cacao amargo, oscuro, y ha venido mucha gente buscando chocolate oscuro”, comentó Tejero.

Pero no todo fue alimentos y bebidas. La firma cosmética Makia fue una de las que ambientó la feria con productos de belleza, especialmente los dedicados al cuidado de la piel.

“Makia elabora productos naturales para el cuidado de la piel, tenemos cremas a base de cacao, que lo mezclamos con aloe vera o leche de cabra, exfoliantes, jabones de leche de cabra con cacao y que lleva una mezcla de aceite de coco, ajonjolí, usamos materia prima que se produce en Nicaragua”, explicó la directora de la firma, Ana María Riguero.

Según el gerente de Calayo Origin, Claudio Pérez, las exportaciones mundiales de cacao están dominadas en un 80 % por África, en escenario, Nicaragua tiene que competir con su calidad.

“Para Nicaragua poder destacar tiene que hacerlo a base de calidad, eso es lo que tenemos, el cacao es originario de América, en Nicaragua hay variedades que solo aquí hay, procesos de fermentación que solo aquí hay, entonces por eso se destaca, puede llegar a valer tres, cuatro, cinco veces el valor del 'commodity'”, concluyó Pérez.