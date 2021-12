Trinidad y Tobago aplicará la ley a los venezolanos que entren ilegalmente

Decenas de migrantes venezolanos registrados en la lista del Gobierno de Trinidad y Tobag, en una fotografía de archivo. EFE/Andrea De Silva

San Juan, 5 dic (EFE).- El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds, reafirmó que su país aplicará la ley a los venezolanos que entren ilegalmente en ese territorio, ya que hace tiempo que concluyó el proceso de registro para trabajar y vivir para quienes llegaron de forma irregular.

Hinds señaló en una conferencia de prensa divulgada este domingo, en la que se abordaron las quejas de padres venezolanos sobre las trabas de sus hijos para acogerse al sistema educativo local, que, una vez terminó el proceso de regularización las personas provenientes del Venezuela, tendrán que someterse a la ley.

El funcionario aseguró que su Gobierno no tiene planes especiales para los inmigrantes venezolanos, aparte de que se atengan a la normativa vigente.

Los venezolanos han estado acudiendo en masa durante los últimos meses a Trinidad y Tobago, coincidiendo con la inestabilidad política y social en su país.

Las autoridades de Trinidad y Tobago repatriaron en julio a más de 650 venezolanos a su país por encontrarse en situación irregular.

En mayo de 2019, cerca de 16.500 ciudadanos venezolanos cumplieron con un proceso de registro impuesto por el Gobierno para quienes entraron al margen de los cauces legales, que les permitió trabajar y vivir legalmente en Trinidad y Tobago.

"Ofrecimos registro a los venezolanos y demás nacionales de otros países que estaban aquí en 2018", recordó.

Sostuvo que quienes no aprovecharon la oportunidad o llegaron al país posteriormente se encontraban "fuera de esa protección" y serán tratados según estipula la ley.

"La política es clara, aquellas personas que están legalmente aquí no tendrán problemas, pero los que no lo están se atendrán a las leyes de inmigración", sostuvo el ministro.

En respuesta a la denuncia de que a ninguno de los niños venezolanos en edad escolar registrados se les permitió inscribirse en el sistema educativo local, Hinds dijo que estaba al tanto del asunto.

Cuando se le preguntó si los niños necesitarían autorización de su agencia para ingresar al sistema escolar, respondió que cualquier cosa que el Ministerio de Seguridad Nacional pueda hacer de acuerdo con la política del Gobierno la llevará a cabo.

En 2019, el Gobierno pidió a la Asociación de Juntas de Educación que preparara a los niños venezolanos en edad escolar para ingresar al sistema local.

Desde entonces, al menos 100 niños han cumplido los criterios establecidos por el Gobierno y fueron preparados para ingresar a las escuelas primarias.

Pero el proceso está paralizado a la espera de la aprobación del Ministerio de Seguridad Nacional para otorgarles los permisos para acceder a las escuelas.

La presidenta de la Asociación de Juntas de Educación, Sharon Mangroo, confirmó que hasta la pasada semana no se había dado aprobación a ningún niño venezolano para ingresar en el sistema educativo local.