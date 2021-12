Taiwán.- El Pentágono ve la actividad china en torno a Taiwán como un "ensayo" de futuros movimientos

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, considera que la creciente actividad militar de China en torno a la isla de Taiwán podría ser un "ensayo" de movimientos futuros, ante los que Washington ya ha dejado claro que se pondrá del lado de Taipéi.



"Parece que están explorando cuáles son sus capacidades reales", ha dicho Austin durante un foro organizado por la cadena Fox News y en el que ha matizado también que no quiere especular mucho sobre los últimos movimientos de Pekín, vistos con recelo desde el país norteamericano.



El jefe del Pentágono ha defendido la potencia militar de Estados Unidos en el Pacífico y ha reconocido que China sigue representando un reto desde distintos puntos de vista. No obstante, ha defendido que Estados Unidos no quiere cambiar el 'statu quo' de la región, sino que apuesta por la disuasión ante una hipotética agresión china sobre Taiwán.



Estados Unidos ha estrechado lazos con Taiwán en estos últimos meses, algo que ha recibido no pocas críticas por parte de China, que reivindica su soberanía sobre la isla.