Spurs vencen a Warriors en una noche de sorpresas en la NBA

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- Una noche después de haber frenado en 18 la racha de victorias de los Phoenix Suns, los Golden State Warriors fueron sorprendidos por los San Antonio Spurs, quienes lograron imponerse por 112-107 en la jornada de este sábado NBA.

Los Spurs se aprovecharon del desgaste sufrido por los Warriors tras jugar noches consecutivas y les anotaron al menos 30 puntos en los primeros tres cuartos del partido, para asegurar el triunfo ante los dirigidos por Steve Kerr, quienes comparten el mejor registro de la liga con los Suns, ambos con 19-4.

Derrick White anotó 25 puntos para liderar a los de San Antonio, que contaron con una gran actuación de Dejounte Murray, quien concluyó con un doble-doble de 23 unidades y 12 rebotes. A ello sumó siete asistencias y dos robos y se convirtió en una pieza clave en este éxito de los Spurs.

Stephen Curry, como de costumbre, encabezó el ataque de los Warriors, con 27 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y tres robos, pero ningún jugador del equipo se acercó a los 20 tantos, siendo Jordan Poole, con 15 unidades, el segundo mejor anotador.

Juan Toscano-Anderson logró 13 unidades (6 de 12 en tiros), con siete rebotes y tres asistencias en 32 minutos en la cancha.

En otro encuentro de esta fecha, Kevin Durant no pudo mantener ganadores a sus Brooklyn Nets por segundo día consecutivo, cayendo 107-111 ante los Bulls de Chicago.

Durant anotó 28 puntos, con 10 rebotes, cuatro asistencias y dos bloqueos, para comandar un ataque de los Nets que también contó con 20 unidades de LaMarcus Aldridge y 14 tantos y 14 asistencias de James Harden.

Zach Lavine, con 31 puntos, ocho rebotes y seis pases para anotación, junto a DeMar DeRozan, quien se fue con 29 tantos y seis rebotes, fueron el soporte del ataque del equipo de Chicago.

A pesar de la derrota, los Nets (16-7) se mantienen en el primer lugar de la Conferencia Este de la NBA.

En Sacramento, la combinación de Paul George y Marcus Morris, no fue suficiente para darle la victoria a los Clippers y el equipo de Los Ángeles terminó perdiendo este sábado (99-104) frente a los Kings.

George, quien la noche anterior terminó rayando el triple-doble (19 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes) ante los Lakers, anotó 15 unidades y repartió 10 pases para anotación, acreditándose un doble-doble, mientras Morris terminó por segundo partido en línea como el líder anotador del conjunto con 21 tantos.

El español Serge Ibaka partió de titular en los Clippers y consiguió dos puntos, un rebote y una asistencia.

Terence Davis anotó seis disparos de tres puntos y concluyó con 28, para ser el eje en que giró la ofensiva de los Kings, quienes tuvieron el aporte de Tyrese Haliburton, con 18 unidades y de De'Aaron Fox con 17 puntos, ocho tablas y cinco asistencias.

En otro partido del Oeste, Desmond Bane logró 29 puntos y tomó nueve rebotes para liderar el ataque de los Memphis Grizzlies, quienes pudieron mantener la ventaja ante un espectacular Tim Hardaway Jr., quien en los últimos 12 minutos del partido encestó 20 de los 29 tantos que logró en el encuentro, para derrotar 97-90, a los Dallas Mavericks.

El español Santi Aldama anotó dos unidades y tomó cuatro rebotes para contribuir con el éxito de los ganadores, quienes accionaron nuevamente sin Ja Morant, quien ha estado fuera por cuarto juego consecutivo debido a un esguince en la rodilla izquierda, ausencia que ha sido suplida a la perfección, ya que los dirigidos por Taylor Jenkins, han salido victoriosos en esos cuatro compromisos.

Hardaway Jr. quien lanzó de 18-7 desde el campo, se constituyó en la figura central del equipo de Dallas ante la ausencia de Luka Doncic, quien no estuvo en el partido de este sábado debido a dolencias en su tobillo izquierdo, siendo esta la cuarta derrota de los de dirigidos por Jason Kidd sin la presencia del estelar base, junto a las tres que sufrieron el pasado mes, cuando no pudo ver acción debido a esguinces de tobillo y rodilla.

En el resto de los encuentros de la jornada, el serbio Nikola Jokić encestó 32 puntos y tomó 11 rebotes para liderar la victoria de los Denver Nuggets 113-99 ante los New York Knicks; Giannis Antetokounmpo y Jimmy Butler fueron los grandes ausentes en el partido que se definió con victoria para los Milwaukee Bucks 124-102 sobre Miami Heat.

A su vez, los Boston Celtics recuperaron el sendero del triunfo al derrotar 145-117 a los Portland Trail Blazers. En este encuentro el español Juancho Hernangómez anotó tres puntos y sumó tres rebotes durante los 13 minutos que jugó.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Brooklyn Nets (16-7).

2.- Chicago Bulls (16-8).

3.- Milwaukee Bucks (15-9).

4.- Washington Wizards (14-9)

5.- Miami Heat (14-10).

6.- Cleveland Cavaliers (13-10).

7.- Boston Celtics (13-11).

8.- Charlotte Hornets (13-11).

9.- Philadelphia 76ers (12-11).

10.- Atlanta Hawks (12-11).

11.- New York Knicks (11-12).

12.- Toronto Raptors (10-13).

13.- Indiana Pacers (9-16).

14.- Orlando Magic (5-19).

15.- Detroit Pistons (4-18).

CONFERENCIA OESTE:

1.- Golden State Warriors (19-4)

2.- Phoenix Suns (19-4).

3.- Utah Jazz (15-7).

4.- Memphis Grizzlies (13-10).

5.- Los Angeles Clippers (12-12).

6- Los Angeles Lakers (12-12).

7- Dallas Mavericks (11-11).

8.- Denver Nuggets (11-11).

9.- Minnesota Timberwolves (11-12).

10.- Portland Trail Blazers (11-13).

11.- Sacramento Kings (10-14).

12.- San Antonio Spurs (8-13).

13.- New Orleans Pelicans (7-18).

14.- Houston Rockets (6-16).

15.- Oklahoma City Thunder (6-16). EFE

