Sánchez afirma que la Constitución es la "hoja de ruta" del Gobierno: "Es educación pública y pensiones dignas"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el Día de la Constitución, que se celebra este lunes 6 de diciembre "no es una efeméride más" sino que es "la educación pública, la pensión digna de los mayores y el Estado del Bienestar" y, por ello, ha subrayado, es "la hoja de ruta del Gobierno".



"Mañana se cumple el aniversario de nuestra Constitución y me gustaría hacer una reflexión sobre esta efeméride. No es una festividad más, la Constitución es la educación pública de nuestros hijos, es la pensión digna de nuestros mayores, es la salud de todos y toda", ha subrayado Sánchez.



Para el presidente del Ejecutivo, "si la democracia representa algo es a la Constitución Española". Así, ha añadido que la Constitución "es democracia, es el Estado del Bienestar y por eso es la hoja de ruta del Gobierno progresista de España".



Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno, este domingo 5 de diciembre, durante su intervención en el XVI Congreso Regional PSOE-Murcia.



Tras agradecer el trabajo "extraordinario" del exlíder de PSOE de Murcia Diego Conesa, Sánchez ha asegurado que no se le ocurre nadie "mejor" para recoger ese "testigo" que Pepe Vélez y se ha mostrado convencido de que "hará que el PSOE en Murcia gane las elecciones" en 2023.



Sánchez ha indicado que en las últimas elecciones los "murcianos votaron cambio" pero "hubo algún partido que traicionó" ese cambio. Por ello, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de la región para conseguir "más votos".



QUE NADIE BLOQUEE EL CAMBIO EN MURCIA



"Deben saber que el único partido que garantiza el cambio en Murcia es el PSOE, por eso, necesitamos más votos para que ese cambio sea más rotundo e imparable, que nadie lo bloquee", ha enfatizado.



Por otra parte, el presidente del Ejecutivo también ha defendido que su Gobierno es "un Gobierno que cumple" y lo ha argumentado enumerando la aprobación de leyes como la que "pone fin al recorte de las pensiones del PP", la Ley de Cadena Alimentaria, la Ley de Interinos, o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo o los ERTES que han "salvado cientos de miles de empleos en la pandemia".



Asimismo, frente a quienes "vuelven a decir que España está en quiebra", Sánchez ha remarcado que hace un año España estaba "mucho peor" que ahora. En concreto, ha destacado que es un país "líder en vacunación", que hay "20 millones de españoles empleados" y que es el "primer país de Europa en recibir los fondos europeos".



"CUALQUIER PATRIOTA DEBE ESTAR ORGULLOSO"



Por ello, aunque España tiene "desafíos" y sufre "problemas", considera que todos los ciudadanos deberían estar "orgullosos" de lo que han conseguido estos meses. "Cualquier patriota de verdad debería sentirse orgulloso del éxito de país", ha apostillado.



Igualmente, ha reivindicado "la socialdemocracia" que es, a su juicio, "más necesaria que nunca" y ha añadido que la ciudadanía "quiere una respuesta diferente" a la ofrecida en la anterior crisis financiera de 2008, con una recuperación "justa y que llegue a todos".



En cuanto a la Región de Murcia, también ha mostrado el compromiso del Gobierno y ha destacado que el AVE llegará en el segundo trimestre de 2022 y ha mostrado su compromiso con la recuperación del Mar Menor, para lo que ha pedido al Gobierno de Murcia que "arrime el hombro".