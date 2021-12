Rey Felipe.- Robles se siente "muy tranquila" con el Rey Felipe VI y dice que "nadie es responsable de lo que hace su familia"

09-09-2021 El Rey Felipe VI, saluda a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a su llegada al mando de operaciones (MOPS), en la base de Retamares de Pozuelo de Alarcón, a 9 de septiembre de 2021, en Madrid (España). El objetivo de la visita es conocer el Mando de Operaciones como órgano responsable del planeamiento operativo, la conducción y el seguimiento de las operaciones militares y las misiones que se encuentran activas actualmente. Otra de las funciones, es asesorar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa en la conducción estratégica de las operaciones. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que se siente "muy tranquila" con el Rey Felipe VI y que la figura del Rey emérito Juan Carlos I "no" hace daño a su imagen porque "nadie es responsable de lo que hace su familia".



"No comparto algunos comportamientos del Rey emérito, como le ocurre a la mayoría de la sociedad. Pero nadie es responsable de lo que hace su familia. Felipe VI y la institución de la Monarquía, recogida en nuestra Constitución, dan seguridad, solidez y proyección europea a España. Y yo me siento muy tranquila con nuestro Rey", ha asegurado Robles en una entrevista en La Razón publicada este domingo y recogida por Europa Press.



A su juicio, el Rey Felipe VI "representa con absoluta dignidad a la Monarquía española, con todos los valores de una Monarquía moderna y europea" y "es un hombre comprometido con su tiempo y con la sociedad en la que vive".



Preguntada por si considera que sería mejor para el Rey Felipe VI que el Rey emérito no regrese a España, la ministra de Defensa considera que "esa pregunta la tiene que contestar el Rey".



Por otro lado, sobre la última crisis migratoria en Ceuta, Robles ha puesto "en valor la gran labor humanitaria que hizo el Ejército español" y ha subrayado que "la españolidad de Ceuta y Melilla no se discute nunca".



"Y también digo, con absoluta rotundidad, que la españolidad de Ceuta y Melilla no se discute. Nunca. Ceuta y Melilla son como Zamora, como cualquier otra parte del territorio de España", ha remarcado.



Por otro lado, Robles no ve necesaria "ninguna reforma" de la Constitución Española aunque no descarta "cambios muy puntuales". En todo caso, ha insistido en que, en su conjunto, ha dado a los españoles "un marco de convivencia excepcional durante 40 años" y "tiene por delante una vida muy larga, está muy sana".



Preguntada por si, terminado el procés, cree que el independentismo ya no es una amenaza para la estabilidad y para la Constitución, Robles ha asegurado que "el independentismo nunca ha sido una amenaza".



"Aquellas personas que se sientan independentistas están en su pleno derecho, pero no representan a la mayoría de Cataluña y saben perfectamente que nuestra Constitución no recoge el derecho a la autodeterminación", ha precisado.



La ministra de Defensa también ha criticado el "bloqueo" a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ya es, a su juicio, "insoportable" y ha acusado al PP de estar "infringiendo" el mandato constitucional.



"Ayer se cumplieron ocho años desde que este Consejo está en funcionamiento, cuando la Constitución habla de cinco años. Es el PP el que está infringiendo el mandato que nos da la Constitución y el mejor regalo que podríamos hacerle en su aniversario es terminar de una vez con este bloqueo. Es insoportable", ha concretado.



En cuanto a la situación en Afganistán, Robles ha indicado que "en principio no" tienen prevista la evacuación de más afganos pero ha puntualizado que "si la comunidad internacional en su conjunto está trabajando sobre ello, España contribuiría". "No hay nada previsto, nada en marcha, pero si se planteara, lo haríamos, España participaría, siempre con la máxima prudencia y discreción", ha asegurado.