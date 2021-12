Regresa a EE.UU. tras viaje por el Caribe un crucero con casos de covid-19

El crucero de Norwegian Cruise Line, ""Breakaway"", en una fotografía de archivo. EFE/Meyer Werft

Miami, 5 dic (EFE).- Un crucero de la compañía Norwegian en el que se presentaron una decena de casos de covid-19 durante el viaje regresó este domingo a Nueva Orleans (EE.UU.), donde antes de desembarcar todas las personas a bordo fueron sometidas a pruebas.

No se informó si se detectaron otros casos en esas pruebas, pero todo el que diera positivo al test tenía solo dos opciones: irse a su casa en su propio vehículo y confinarse allí o aislarse en instalaciones provistas por las autoridades para ello, informaron medios de Nueva Orleans.

El Norwegian Breakaway atracó esta mañana en el puerto de Nueva Orleans, de donde había partido el 28 de noviembre con más de 3.200 personas a bordo para un crucero por el Caribe, concretamente por México, Belice y Honduras.

Un portavoz de Norwegian Cruise Line dijo al canal televisivo WWLTV que la compañía, que requiere tanto a pasajeros como tripulantes que estén plenamente vacunados para poder abordar sus barcos, impuso una cuarentena y otras medidas de aislamiento a las personas afectadas por el brote durante el viaje y rastreó sus contactos para determinar el origen del contagio y prevenir otros.

Todos los casos de covid-19 detectados a bordo eran asintomáticos y se presentaron tanto entre el pasaje como la tripulación, de acuerdo con el portavoz contactado por el canal, que no dio detalles sobre los afectados.

El portavoz aseguró en un mensaje por escrito al canal que antes de desembarcar se iban a hacer pruebas de covid-19 a todas las personas a bordo y a informarles de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para personas expuestas al virus.

"Nos tomamos este asunto muy en serio y continuaremos trabajando en estrecha colaboración con los CDC, la oficina del gobernador John Bel Edwards, el Departamento de Salud de Luisiana y la ciudad y el puerto de Nueva Orleans", escribió el portavoz de la línea de cruceros.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. recibieron de las navieras que operan en el país notificaciones de 1.359 casos de covid-19, uno de ellos mortal, entre el 26 de junio y el 21 de octubre, en cumplimiento de la llamada Ordenanza de Condiciones para la Navegación (CSO).

Los CDC subrayaron que ha habido varios casos de pasajeros con síntomas que no lo comunican a las compañías de cruceros durante el embarque o rehusaron hacerlo estando en el barco.

En el caso de la persona fallecida, que los CDC no identificaron, la agencia federal manifestó que estaba completamente vacunada y había dado negativa en una prueba tres días antes de embarcar.

En octubre pasado, los CDC ampliaron hasta el próximo 15 de enero las condiciones para viajar en cruceros establecidas durante la pandemia de la covid-19 desde puertos del país, que vencían el pasado 1 de noviembre.

La entidad federal subrayó que pretenden "hacer la transición a un programa voluntario, en coordinación con los operadores de cruceros y otras partes interesadas, para ayudar a la industria de cruceros a detectar, mitigar y controlar la propagación de la covid-19 a bordo de los cruceros".

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que representa al 95 % de las compañías con cruceros oceánicos, señaló que los protocolos de la industria de cruceros, que reanudó en el país a mediados del año, "son únicos en su enfoque para monitorear, detectar y responder a casos potenciales de la covid-19".

Recordó que la industria de cruceros en el país "ayuda a mantener casi 450.000 empleos estadounidenses y reactiva las economías locales en lugares como Alaska, California, Florida, Texas, Nueva York y muchos otros estados".