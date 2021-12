Ranking Spotify en Argentina : Top 10 de los 10 pódcast más escuchados de hoy domingo, 05 de diciembre

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tanta oferta audiovisual como en la actualidad. Pero surge un inconveniente: ya no es nada sencillo encontrar contenido que se adapte a nuestros intereses. Los usuarios de Spotify solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

Pero hay vida más allá, ya que esta plataforma de transmisión por internet nos ofrece a sus suscriptores una lista con sus 10 pódcast más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de temas, todos con historias apasionantes. De seguro, pasarás muchas horas atento a tus audífonos. Conoce qué escuchan los demás y disfruta de lo mejor que tenemos disponible para ti. Te lo contamos a continuación:

1. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte cruda…Y Migue no la deja de lado. La Cruda, un podcast original de Spotify.

2. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

3. Correo No Deseado

¿Encontraste alguna vez esas cartas que te mandabas con tu primer amor y las volviste a leer? ¿Alguna vez revisaste esos mail que le escribiste a tu pareja de hace 10 años? Malena Guinzburg y Connie Ballarini van a animarse a leer todas esas cartas, mails y notitas que mandaron o que no se animaron a mandar. Cartas de amor y desamor que estaban olvidadas y que Male y Connie traen de vuelta para transformar toda esa nostalgia en muchas risas. Correo no deseado, una podcast original de Spotify.

4. Los Últimos Días de Maradona

Al igual que su vida, la muerte de Diego Armando Maradona fue un hecho extraordinario que superó al mundo del fútbol. Pero detrás de las acusaciones judiciales y el ruido mediático, se encuentra la historia íntima de alguien que tuvo que pagar un alto precio por haber sido colocado sobre un pedestal. En este podcast, Jorge Valdano presenta una historia que reconstruye sus últimas aventuras futbolísticas, cómo fueron sus meses finales y el camino a su muerte. Para muchos, el 25 de noviembre de 2020 murió un dios. A lo largo de esta serie vamos a descubrir que quien murió en realidad fue Diego. Padre, amigo e ídolo. Un podcast original de Spotify producido por Adonde Media.

5. Un Mundo Maravilloso

Cuatro personas que no saben nada hablando de todo y con una sola certeza: este es un Mundo Maravilloso. Debates, ficciones, canciones inéditas, invitadxs y mucho silencio incómodo. Todos los días, Martín Garabal, Charo López, Adrián Lakerman y Alexis Moyano hacen Un Mundo Maravilloso. Un podcast diario de humor original de Spotify.

6. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental. Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar. www.psimammoliti.com | Podcast por @psi.mammoliti |

7. @cecicarena

¡Bienvenidos!Soy Ceci Carena. Comunico fácil lo que parece difícil. Esta es una serie de Podcast que invitan a pensar y sentir lo que nos pasa frente a diferentes situaciones.En cada episodio, les propongo un tema diferente, abordado desde mi mirada particular junto con la del coaching ontológico, para finalizar con una activación en la que utilizo la Llama Violeta como herramienta para trabajar internamente. Espero que lo disfruten.www.cecicarena.comIG @cecicarena See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

8. Checklist

A Papry y a Vicky las podrían unir muchas cosas, pero hay una que las llevó a hacer este podcast. Podrán decir que es una pasión —o una obsesión— pero hacer checklists para absolutamente todo es lo que las mantiene a flote. Por eso van a confeccionar una CHECKLIST maestra con todas esas cosas que quieren aprender, hacer, atravesar o, al menos, no posponer. Cada episodio representa un nuevo desafío en el que encontraron los recursos y las personas necesarias para intentar darle check.. O no-. ¿Podrán?

9. Anécdotas - Nicolás De Tracy

En este programa relatamos las más increíbles anécdotas enviadas por la gente, para la gente.

10. Viajero del Tiempo

Otro podcast de viajes en el tiempo… ¡pero con dos cordobeses! ¡Quién hubiera dicho que preparando un fernecito viajero al revés podrías terminar viajando en el tiempo! Viví los momentos más interesantes de la historia universal junto a Pupina Plomer (cordobesa, profesora e historiadora) y a Matzorama (sólo cordobés). Todas las semanas una nueva aventura original. ¡Seguinos para no perderte ninguna! Viajero del Tiempo es un Podcast Original de Spotify.

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Spotify?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público argentino en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.