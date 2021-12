Ranking HBO en Argentina : Top 10 de las series más vistas de hoy sábado, 04 de diciembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las mejores series, utiliza las herramientas que te facilita esta plataforma de streaming.

HBO posee una lista con la crème de la crème de sus contenidos, donde se organizan según el orden de preferencia de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real. En vez de desgastarte en investigaciones innecesarias, aprovecha tus minutos previos y prepárate algo para picar.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estas son las 10 series más buscadas en Argentina:

1. Gossip Girl

Los niños pijos de un instituto privado de Manhattan se salen siempre con la suya, hasta que una bloguera anónima, llamada la Reina Cotilla, espía sus movimientos.

2. La vida sexual de las universitarias

Cuatro compañeras de cuarto de la universidad llegan al prestigioso Essex College de Nueva Inglaterra. Un lugar lleno de contradicciones y hormonas, donde estas chicas que son a partes iguales adorables y exasperantes viven sus nuevas vidas en el campus.

3. Looney Tunes Cartoons: Bubble Dum (C)

El pato Lucas se encuentra un chicle por la calle y eso genera ciertos incidentes.

4. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

5. Salvados por la campana

Es una serie de televisión estadounidense que narra la vida y peripecias de seis adolescentes en el instituto Bayside (California). Es un spinoff de la serie Good morning, Miss Bliss, en la que aparecían cuatro de los siete personajes (Zack, Screech, Lisa y el Sr. Belding).

6. En carne viva

Frannie Avery, profesora de escritura creativa, vive sola en Nueva York. Inteligente y reservada, se dedica a investigar sobre el lenguaje de la calle y la novela policíaca. Pero una noche algo cambia en su vida: presencia involuntariamente un momento de intimidad entre un hombre y una mujer. La carga erótica de la situación la paraliza y, aunque no llega a ver el rostro del hombre, no olvidará el tatuaje de su muñeca ni su sensual mirada. Al poco tiempo, se entera, al ser interrogada por un policía, de un oscuro crimen cometido cerca de su apartamento. El detective Malloy, un hombre seductor, que a Frannie le resulta extrañamente familiar, cree que ella puede saber algo. Aunque Frannie intenta mantener las distancias, no puede evitar sentirse atraída por él.

7. La Liga de la Justicia de Zack Snyder

Con la determinación de asegurar que el sacrificio definitivo de Superman no fue en vano, Bruce Wayne une fuerzas con Diana Prince para reclutar a un equipo de metahumanos que protejan el mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas. La tarea es más difícil de lo que Bruce imaginaba, ya que cada uno de los reclutas deberá enfrentarse a sus propios demonios para trascender aquello que los detenía, para unirse y formar de manera definitiva una liga de héroes sin precedentes. Ahora unidos, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash deberán salvar al planeta de la amenaza de Steppenwolf, DeSaad y Darkseid, antes de que sea demasiado tarde.

8. Big Bang

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

9. Legacies

En un lugar donde jóvenes brujas, vampiros y hombres lobo son educados para ser lo mejor de sí mismos a pesar de sus peores impulsos, la hija de Klaus Mikaelson, Hope Mikaelson de 17 años, las gemelas de Alaric Saltzman, Lizzie y Josie Saltzman, entre otros de edad en héroes y villanos en la Escuela Salvatore para Jóvenes y Dotados.

10. Amigos pasajeros

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

¿Estabas al tanto del renombre de las series en parrilla que te ofrece HBO?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones televisivas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado HBO para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.