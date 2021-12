Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de los 10 pódcast más populares de hoy domingo, 05 de diciembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de pódcast en tu plataforma de transmisión favorita.

Eso lo tiene claro Apple, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus producciones. Ahí se organizan según la predilección de los usuarios en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, mantente informado con lo último del acontecer mundial.

1. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

2. Filosofía de bolsillo

El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar, destinado a adultos y estudiantes de todas las edades. Con análisis y herramientas para leer textos filosóficos, desde Platón hasta la actualidad.

3. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

4. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

5. Freakonomics, M.D.

Each week, physician and economist Dr. Bapu Jena will dig into a fascinating study at the intersection of economics and healthcare. He takes on questions like: Why do kids with summer birthdays get the flu more often? Can surviving a hurricane help you live longer? What do heart surgery and grocery-store pricing have in common?

6. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

7. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

8. Love is a Crime

It’s one of the wildest scandals in Hollywood history: In 1951, major Hollywood producer Walter Wanger (Jon Hamm) went to prison for shooting an agent who he suspected was having an affair with Joan Bennett (Zooey Deschanel), Wanger’s actress wife. When the dust settled, Wanger was accepted back into Hollywood’s inner circle with open arms, while a puritan panic virtually ended Bennett’s career in movies and her family would never be the same. How did Joan — the youngest member of one of America’s most famous acting families, and one of the key femme fatales of 1940s film noir — end up a..

9. Espresso con Victor

Podcast diario sobre las noticias más relevante sobre tecnología en un formato de menos de 10 minutos.

10. The Daily

This is what the news should sound like. The biggest stories of our time, told by the best journalists in the world. Hosted by Michael Barbaro. Twenty minutes a day, five days a week, ready by 6 a.m.

Los pódcast forman parte de nuestras vidas, a pesar de su reciente creación. Apple nos consiente con una oferta enorme y de gran calidad para los usuarios en Uruguay.

Aquí, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para seleccionar algunos nuevos favoritos. Ya sabes que los encontrarás siempre en Apple.

¿Viste cuál será tu nuevo preferido? ¿Te apetece escuchar una temporada completa? ¡24 horas diarias se quedarán cortas para que te estés al corriente!