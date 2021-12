Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy domingo, 05 de diciembre

¿Cuál crees es que la canción más escuchada en Estados Unidos?

Apple se caracteriza por darte la mejor música de ayer y hoy. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 títulos mejor posicionados en las listas de popularidad. Los oyentes las han nombrado como favoritas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de este servicio de streaming.

1. I Hate U

El sencillo más reciente de SZA ya se vislumbra como un nuevo clásico. «I Hate U» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Super Gremlin

«Super Gremlin» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Kodak Black está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

3. Don't Play (feat. Lil Baby)

El que fuera un exitazo de Polo G va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el tercer puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 2 .

4. Easy On Me

El temazo de Adele se mantiene en cuarto lugar.

5. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

Con una diferencia favorable de 2, la nueva rola de Drake se sitúa hoy en el puesto 5 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

6. By Your Side

«By Your Side» de Rod Wave es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. All I Want For Christmas Is You

«All I Want For Christmas Is You» no para de sonar en el streaming, tras ascender 7 puestos en las listas de favoritos y situarse en la séptima posición.

8. Piano G

Cosechar éxitos es sinónimo de Polo G. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Piano G», debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

9. Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)

«Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)» se ubica en la novena posición, tras haber estado ayer en el puesto número 11. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Drake.

10. Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)

«Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)» de Nardo Wick se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la décima posición.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.