Ranking Apple en Argentina : Top 10 de los 10 pódcast más populares de hoy domingo, 05 de diciembre

1. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

2. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

3. Anything Goes with Emma Chamberlain

Emma has a LOT on her mind. Good thing she has a podcast to talk about it all. Appropriately named, anything really does go on this podcast. Thoughts, conversations, and advice on topics from relationships and dealing with failure, to the trials and tribulations of being a cat mom, and ridiculous stories with friends we can all relate to. It’s raw, intimate, and nothing is off limits (seriously, Anything Goes). It may be serious, it’ll mostly be funny, and it’ll always be entertaining. New episodes every Thursday.

4. Con Razón

La filosofía es intimidante pero al mismo tiempo nos permite hacernos preguntas. Hacernos preguntas es intimidante. En la filosofía podemos encontrar consolaciones a los grandes cuestionamientos. Hacemos de la filosofía una conversación amable, fácil de entender y cero intimidante. Para que al final digamos: “Ah, con razón.”

5. La Historia Jamás Contada

En este podcast queremos compartirte la historia que no nos contaron o cuentan con mucha difusión en la sociedad; esa historia en la que se reconoce la excepcional contribución de las mujeres en la lucha por la preservación de la vida, desde la prehistoria hasta el momento actual. Nuestro propósito es resignificar las narrativas de dominación y violencia hacia las mujeres y la naturaleza, a través de reflexiones críticas y éticas que promuevan relaciones de empatía y cuidado hacia todas y cada una de las formas de vida de este planeta. Acompaña a Karenia, Paloma y Sofía a crear nuevas..

6. Resident by Hernan Cattaneo

Hernan Cattaneo's podcast

7. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

8. Enigmas sin resolver

Enigmas sin Resolver te lleva a recorrer los misterios más grandes de este mundo de la mano de Dafnne Wejebe. Con la ayuda de todos los escuchas #enigmáticos, investigaciones y expertos con demostrada historia en sus campos, Dafnne trata de resolver estos misterios durante cada episodio, ¿estás listo para ayudar? #SoyEnigmático

9. Lo que hay que saber

Las noticias de la jornada, condensadas en dos minutos, dos veces al día.Un podcast exclusivo de LA NACION.

10. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

