Ortega Cano, sin miedo ante la docuserie de Rocío Carrasco

Hace unos días Carlota Corredera desvelaba en el plató de 'Sálvame Diario' que después de este puente de diciembre habría noticias sobre la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío'. Lo que significa que muy pronto vamos a ver a la hija de Rocío Jurado hablando de por qué no tiene relación con nadie de su familia y cómo empezaron las discusiones entre sus miembros.



Es por esto por lo que muchos familiares podrían estar nerviosos por el contenido del documental, ya que durante meses atrás se ha estado especulando sobre qué va a ser lo que va a contar Rocío Carrasco y además, en qué lugar quedarían todos. Algo que hasta que no se emita, no veremos cuál es la historia real de 'La más grande'.



Europa Press Reportajes ha tenido la oportunidad de preguntarle a Ortega Cano por esta noticia, ya que según lo que han confesado en los platós sería uno de los más perjudicados... y lo cierto es que nos ha sorprendido su respuesta, más que nada porque el diestro ha preferido guardar silencio.



De esta manera, hemos visto como Ortega Cano se ha quedado mudo ante el inminente estreno de la nueva docuserie de Rocío Carrasco... Tampoco se ha querido pronunciar acerca de si es cierto que prestó dinero a Michu. Sin duda, se trata de una situación delicada para el torero, que vuelve a ser noticia por todas las polémicas que hay en su entorno.