O.Próximo.- El Gobierno israelí defiende la actuación de los policías que mataron a un palestino desarmado

Los dos policías serán interrogados tras disparar contra el palestino, que había acuchillado a un ultraortodoxo en Jerusalén



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Gobierno israelí ha manifestado su apoyo a los dos policías que mataron el sábado a un palestino que acababa de apuñalar a un judío ultraortodoxo cerca de la Puerta de Damasco de la Ciudad Vieja de Jerusalén. El palestino, identificado como Mohamed Salima, estaba tendido en el suelo y desarmado cuando fue tiroteado.



Tras el incidente, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha valorado la "actuación rápida y decidida" de los agentes contra "un terrorista que intentó asesinar a un civil israelí". "Así es como se espera que actúen nuestras fuerzas y así es como han actuado", ha subrayado.



Ya el domingo, Bennett ha destacado que "la grabación completa no deja lugar a dudas: actuaron de forma excelente, como se requiere de una situación operacional como esa" y ha reprochado que medios palestinos publicaran una versión editada de la grabación. Además, Bennett ha expresado su satisfacción por la apertura de una investigación.



Por su parte, el ministro de Seguridad Pública israelí, Omer Barlev, ha rechazado en un primer momento la necesidad de investigar lo ocurrido, aunque más tarde ha defendido que los agentes sean interrogados como una "acción rutinaria". Barlev ha apuntado que no se sabía si el sospechoso portaba un cinturón explosivo.



Al parecer los agentes han alegado que dispararon en varias ocasiones contra el individuo cuando estaba ya abatido en el suelo por los primeros disparos porque creían que aún podría suponer una amenaza. Ambos agentes están trabajando este domingo y se les han devuelto sus armas.



EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL



La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha expresado su "conmoción" por esta "ejecución extrajudicial aparente". "La grabación muestra a Salima atacando a un transeúnte y a un agente con un cuchillo antes de ser tiroteado y abatido. Cuando estaba herido en el suelo las fuerzas israelíes disparan dos veces a Salima y aparentemente lo matan", ha señalado el organismo en un comunicado.



"Este tipo de ejecuciones extrajudiciales son la consecuencia del recurso regular a la fuerza letal contra los palestinos por parte de personal de seguridad israelí bien armado y bien protegido", ha destacado. Además, el organismo apunta a "la casi total falta de rendición de cuentas por las muertes y heridas sufridas por palestinos a manos de fuerzas israelíes".



La Autoridad Palestina y su presidente, Mahmud Abbas, han condenado esta muerte "continuación de la agresión de Israel contra el pueblo palestino". El primer ministro, Mohamed Shtayé, ha condenado este "crimen por ejecución" y ha pedido la intervención del Tribunal Penal Internacional.



El grupo de derechos humanos israelí B'TSelem ha reprochado el lenguaje de las autoridades israelíes "no fue neutralizado, sino que fue ejecutado sumariamente".



Lo sucedido ha sido criticado también por el ministro de Cooperación Regional israelí, Issawi Frej, del partido de izquierda Meretz. "Ante un intento de asesinato, hay que disparar a los atacantes para salvar vidas, no para quitársela cuando ya no suponen una amenaza".



También han denunciado esta muerte los diputados árabe-israelíes Aida Touma-Suleiman y Ofer Cassif. Para Touma-Suleiman, el atacante "fue ejecutado cuando ya no suponía una amenaza" y Cassif ha denunciado una "ejecución extrajudicial". "Disparar contra una persona herida tendida en el suelo cuando ya no supone peligro alguno, haya hecho lo que haya hecho, es un crimen de guerra", ha asegurado Cassif.