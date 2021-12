Miguel Bosé dice en la FIL que la pandemia le "quitó" su carrera

El cantautor español Miguel Bosé habla este 4 de diciembre, en el marco de la 35 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 4 dic (EFE).- El cantante español Miguel Bosé afirmó este sábado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (oeste de México) que el parón obligado por la pandemia por la covid-19 le arrebató su carrera y fue un tiempo difícil y doloroso que lo llevó a escribir sus memorias.

"Hemos pasado casi dos años muy difíciles, muy desagradables. Nos han quitado muchas cosas, mucha gente, muchas emociones, una vida, un negocio a muchos, a mí me ha quitado mi carrera", dijo durante la presentación de su libro autobiográfico "El hijo del capitán trueno".

En una charla con sus seguidores que abarrotaron el foro principal de la feria, Bosé se mostró optimista en que la emergencia sanitaria no se alargue y vuelva pronto "la normalidad" que tiene que ser mejor que antes".

"Son tiempos difíciles mientras que esperamos que todo vuelva otra vez a la normalidad y volver tiene que ser mejor o no la queremos", sentenció.

El cantante, quien ha suscitado polémica por sus posturas negacionistas durante la pandemia, reveló que su refugio en medio del parón obligado por el periodo de aislamiento en el mundo fue volver a su infancia y revisar algunos de sus recuerdos, un trabajo que plasmó en el libro que salió a la luz hace unas semanas.

Contó que cuanro más se adentraba en sus recuerdos tenía claro que sería "el remanso" para afrontar "la desgracia y la desdicha" que sucedía afuera.

En el libro, Bosé narra el peso de tener padres famosos, cómo buscó deshacerse de su sombra y buscar su propia identidad y lugar en el arte.

En la charla, reveló un viaje largo que hizo desde Francia a Londres para ver al cantante estadounidense Jim Morrisson, líder del grupo The Doors, su banda favorita cuando era adolescente y en el que tuvo que esperar todo el día para poder ver a su ídolo.

El intérprete de "Nena" y "Amante bandido" reveló que habrá una segunda parte de su autobiografía en una serie que mostrará no solo su infancia sino la etapa en la que se convirtió en un reconocido cantante.

La FIL se desarrolla del 27 de noviembre al 5 de diciembre con la asistencia de 600 escritores de 46 países, con la participación de más de 3.000 profesionales y 255 expositores de 27 países con una oferta editorial de 240.000 títulos en 10.000 metros cuadrados de exposición.