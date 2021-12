México.-El principal sindicato de profesores mexicano anuncia movilizaciones y denuncia incumplimientos de López Obrador

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha convocado manifestaciones y protestas para los días 13 y 14 de diciembre coincidiendo con su 42º aniversario y para denunciar los incumplimientos del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que acusan de "neoliberal" y "mentiroso".



Entre las demandas de la movilización está el cese de la represión, el pago de salarios y la reactivación de las mesas de diálogo con el Gobierno. Los docentes tienen previsto acampar en la plaza de la Constitución tras marchas sobre la capital procedentes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.



En junio pasado, la CNTE ya intentó durante dos días realizar movilizaciones en la capital para exigir el cumplimiento de sus demandas, entre las que destacan la reanudación de las mesas de diálogo, suspendidas debido a la pandemia.



Un mes después, los maestros se manifestaron durante los actos que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Chiapas e insistieron en su petición de reapertura del diálogo.



Un dirigente de la CNTE de Chiapas, Pedro Gómez, ha explicado en declaraciones a 'El Universal' que no ve una diferencia clara entre este y los anteriores gobiernos.



"Nosotros, que hemos enfrentado duras políticas los años que hemos luchado, no vemos una diferencia entre este y los gobiernos anteriores. Se acentúa más esto que estamos enfrentando: hay más mentiras, menos compromiso para solucionar nuestras demandas y lo peor es que (el Gobierno) está tratando de domesticarnos, situación que no ha logrado a pesar de todos sus esfuerzos", ha explicado.



"Seguiremos siendo autónomos. Vamos a seguir exigiéndole al actual gobierno una solución a los problemas, que nos escuche, que nos atienda", ha remachado.