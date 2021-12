Matías Urrea descarta una reconciliación con Ainhoa Arteta

05-12-2021 MATÍAS URREA. MADRID, 5 (CHANCE) Mucho se ha hablado a lo largo de todo este tiempo sobre la relación entre Ainhoa Arteta y Matías Urrea, de hecho, también son muchas las informaciones que han salido al respecto. Ahora, que ha pasado tiempo después de las polémicas, hemos hablado con él para saber cómo se encuentra y si es cierto lo que se ha publicado acerca de que tiene una nueva ilusión. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



De esta manera, Matías Urrea nos ha desmentido que tenga nueva pareja: "Ni de coña, es falso. Estoy solo, no tengo pareja, ni nada que se le parezca". De hecho, se ha mostrado muy tajante al respecto y después de negarlo en redes sociales, ha elegido nuestros micrófonos para hablar sobre este bulo.



El exmarido de Ainhoa Arteta también nos ha confesado que no quiere enamorarse de nuevo: "Todo el mundo tiene ganas de enamorase, pero no es caso, estoy tranquilo, centrado en mi vida, en mi hijo, en mi trabajo".



Aunque se ha hablado de un acercamiento con Ainhoa, Matías también lo desmiente: "La relación sentimental se terminó y la relación personal está en un in pass y esperemos que en un futuro a medio plazo pues volvamos a retomar una amistad o lo que quiera que nos depare la vida", y descarta una reconciliación con la cantante: "Ni Ainhoa es persona de segundas oportunidades y yo tampoco, así que no creo".