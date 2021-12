Líder prorruso ve "real" la perspectiva de una guerra con Ucrania en Donbás

Imagen de archivo de Denis Pushilin, líder de la autoproclamada república popular prorusa de Donetsk. EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO

Moscú, 5 dic (EFE).- El líder de la autoproclamada república popular prorusa de Donetsk, Denís Pushilin, consideró hoy "real" la perspectiva de una guerra a gran escala con Ucrania en el Donbás.

"En lo que se refiere a la reanudación de acciones militares a gran escala, la perspectiva es real", dijo Pushilin a la agencia rusa Interfax.

Pushilin destacó que las declaraciones de los dirigentes ucranianos y occidentales, y las tropas y el armamento desplegados por Kiev cerca de la línea de separación del Donbás confirman que "Ucrania está lista".

"Es difícil prever cómo evolucionará la situación. Preparamos diferentes variantes. Estamos tratando con Ucrania, un país que perdió su identidad después de 2014 (revolución del Euromaidán). Cómo les convenga a los actores exteriores, así actuará Ucrania. Nuestras unidades militares están en forma y dispuestas repeler la agresión", señaló.

Admitió que las opciones de que se cumplan en su totalidad los Acuerdos de paz de Minsk son "prácticamente inexistentes".

"Honestamente, no creo en el pleno cumplimiento de los Acuerdos de Minsk. Si miramos los documentos, la culpable es Ucrania. ¿Por qué Donetsk y Lugansk deben abandonar los acuerdos?", señaló.

Al mismo tiempo, reconoció que el retraso en la implementación de los acuerdos ha permitido a la separatista república popular de Donetsk "crear su propio Estado"

Pushilin confió en que la república popular de Donetsk no necesitará recurrir a la ayuda militar de Rusia y Bielorrusia, aunque añadió que "no se puede descartar nada".

Consideró "absurdo" acusar a Rusia de concentrar tropas en la frontera con Ucrania, al tiempo que adelantó que "todos" los habitantes de su república recibirán la ciudadanía rusa.

Ucrania ha acusado a Rusia de concentrar entre 90.000 y 100.000 soldados en la frontera con el fin de atacar su territorio durante el invierno.

Según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que se basan en imágenes de satélite, Rusia planea elevar su presencia militar en la frontera con Ucrania hasta las 175.000 tropas.

Mientras, Moscú ha acusado a Kiev de emplazar 125.000 efectivos en el Donbás, es decir, la mitad de las Fuerzas Armadas ucranianas.

La tensión en Ucrania será abordada el martes en la cumbre virtual que mantendrán los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EEUU, Joe Biden, según informaron el sábado el Kremlin y la Casa Blanca.

La conversación virtual tendrá lugar después de que Putin propusiera esta semana a la OTAN firmar un pacto de seguridad para evitar el ingreso en la Alianza Atlántica de Ucrania y Georgia.