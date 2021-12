Liberales alemanes aprueban el pacto de coalición con socialdemócratas y verdes

Christian Lindner. EFE/EPA/FILIP SINGER/Archivo

Berlín, 5 dic (EFE).- Los liberales alemanes aprobaron hoy en un congreso extraordinario el acuerdo de coalición con socialdemócratas y verdes, que llevará previsiblemente a la investidura de un nuevo gobierno el próximo miércoles.

El Partido Liberal (FDP) es el segundo de los futuros socios en ratificar el pacto, después de que ayer, sábado, hizo lo propio el Partido Socialdemócrata (SPD), del canciller designado Olaf Scholz.

El líder liberal Christian Lindner, ministro de Finanzas designado, defendió durante el congreso, que tuvo lugar en formato principalmente digital, que el acuerdo de coalición sienta las bases para un gobierno de centro y que no se producirá ningún "giro a la izquierda".

El pacto "describe una nueva política en nuestro país, una política de la innovación, dispuesta a atreverse a más progreso," aseveró, e incidió en que refleja un gran número de aspiraciones de la FDP.

Entre éstas destacó el mantenimiento de unos presupuestos equilibrados y la activación de la iniciativa privada en Alemania, así como la promoción de la digitalización y de las posibilidades de ascenso social.

"El freno de la deuda ha de ser mantenido y será mantenido, porque la sostenibilidad y la justicia intergeneracional no son solo conceptos de la protección del clima, sino también de las finanzas públicas," afirmó Lindner.

"Estoy convencido de que este país se verá favorecido por esta coalición; es posible un nuevo resurgimiento para Alemania," concluyó, pidiendo a los delegados que refrendasen el acuerdo.

Con la aprobación del pacto por parte de los liberales, solo queda por conocer el resultado de la consulta a las bases que los Verdes están realizando al mismo efecto, que será presentado el lunes, lo que permitiría que la firma del contrato de coalición tuviera lugar el martes.

Junto al poderoso Ministerio de Finanzas, está previsto que el FDP se haga cargo de las carteras de Transporte y Digitalización, que ocupará el secretario general del partido Volker Wissing, y de Justicia y de Educación, que serán respectivamente para Marco Buschmann y Bettina Stark-Watzinger.

Con respecto a la cuarta ola de la pandemia, Lindner hizo al inicio de su intervención un llamamiento a la responsabilidad individua y pidió a los ciudadanos que se vacunen y restrinjan contactos.

"La libertad pierde valor si no puede ser vivida. En una pandemia no se trata de elegir entre libertad y protección de la salud, sino de hallar un equilibrio entre ambas," afirmó Lindner, quien hizo hincapié en que según algunos sondeos el 77% de los votantes del FDP favorecen la vacunación obligatoria.

El ministro de Justicia designado, el liberal Marco Buschmann, declaró a la televisión pública ZDF en los márgenes del congreso que dicha obligación de vacunarse, que pretende implementar el nuevo gobierno, no llegará "hasta febrero o marzo", dado que tiene que estar "bien preparada".