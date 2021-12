La incidencia baja levemente y un futuro ministro pide evitar los viajes

Imagen de esta semana de la vida diaria en Berlín. EFE/EPA/FILIP SINGER

Berlín, 5 dic (EFE).- La incidencia acumulada a siete días se redujo levemente en Alemania el domingo, situándose en 439,2 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes, aunque los expertos advierten de que la bajada podría deberse al efecto fin de semana, y el ministro de Transportes designado, Volker Wissing, aconsejó a los alemanes evitar los viajes.

El sábado, la cifra marcaba 442,7 y hace una semana exactamente, 446,7 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes.

En las últimas 24 horas se registraron 42.055 nuevas infecciones, 2.346 menos que el domingo anterior.

De acuerdo con el Instituto Robert Koch de virología (RKI), que actualizó los datos de madrugada, es posible que algunas regiones no estén suministrando datos en tiempo real, al haber demoras debido al elevado porcentaje de tests positivos.

La estabilización de la incidencia podría ser "un primer indicio de un leve debilitamiento de la dinámica de las transmisiones debido a las medidas reforzadas de reducción de contactos," indicó el RKI en su informe semanal del pasado jueves.

Sin embargo, "también podría deberse a las capacidades cada vez más saturadas de los servicios públicos de salud y de los laboratorios a escala regional".

En las últimas 24 horas se registraron 94 nuevos fallecimientos, con lo que la cifra total de muertos desde el inicio de la pandemia en Alemania ascendió a 103.040.

Por su parte, Volker Wissing, que previsiblemente asumirá el cargo la próxima semana, aconsejó a los alemanes permanecer en casa por Navidades y evitar los viajes.

"El invierno de 2021 va a ser más dramático que el invierno de 2020. No podemos tomarnos el coronavirus a la ligera," declaró el liberal al tabloide "Bild" este domingo.

"En la situación actual, tiene más sentido pasar las Navidades en casa con pocos allegados y no planificar viajes a través del país," agregó.

Debido a las restricciones actuales, los hogares que cuenten con una persona no vacunada, sin contar a los menores de 14 años, no podrán reunirse con más de dos personas adicionales pertenecientes a otro núcleo familiar.