Irene Rosales habla alto y claro sobre Isabel Pantoja

Irene Rosales reaparecía este sábado en televisión para hablar de su vida, su marido, el acercamiento con Isabel Pantoja... y lo cierto es que su entrevista fue algo que todos esperábamos con ansia porque hay muchas dudas acerca de cómo es la relación del matrimonio con la cantante. Algo que nos quedó claro, ya que la colaboradora de televisión aseguró que no ha habido ningún acercamiento.



La mujer de Kiko Rivera llegaba a Madrid con ganas de sentarse en el plató de 'Viva la vida', pero sin querer responder a ninguna de las preguntas que la prensa le hacía cuando llegaba a la capital. Irene se mostraba segura de sí misma y acudía con fuerza a la silla que le esperaba en el programa de Emma García para hablar alto y claro sobre su situación personal y familiar.



Eso sí, minutos más tarde nos enterábamos en directo que la relación con Isabel Pantoja no ha mejorada nada y ella sigue estando muy dolida con su suegra: "Cuando mis padres murieron yo eché en falta su apoyo, el hecho de que haya muerto Doña Ana no significa que tenga que haber un acercamiento".



En directo, Irene se enteraba que la Pantoja se había referido a ella como 'mosquita muerta' y ella, lejos de enfadarse, aseguraba que: "Estoy trabajando mucho con mi terapeuta para sobrellevar estar cosas, yo ya solo me preocupo de lo que afecte a mi familia, a las personas con las que vivo el día a día, mi mente no puede con más".