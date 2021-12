Irán.- Irán insiste en que seguirá expandiendo su programa nuclear si EEUU no levanta las sanciones

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de Irán ha avisado este domingo de que el país seguirá expandiendo su programa nuclear si Estados Unidos no levanta las sanciones que pesan sobre la república islámica, condición imprescindible para Teherán a la hora de reactivar las negociaciones internacionales sobre la reanudación del acuerdo de 2015.



"La República Islámica no va a permitir que la deslealtad internacional hacia sus compromisos con el acuerdo secuestre la economía iraní", según la nota, recogida en la web oficial del Ministerio.



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.



"Está claro que negativa de Estados Unidos a retirar por completo las sanciones es el principal desafío para el avance de las negociaciones. Creemos que en el momento en que administración estadounidense abandone esta campaña de máxima presión y los demuestren la necesaria determinación política, el camino quedará abierto para la rápida consecución de un acuerdo", añade el texto.



En su comunicado, el Ministerio recuerda que Irán ha presentado ante sus interlocutores europeos varias propuestas para resolver su retorno de pleno derecho al acuerdo, sin resultado alguno. "Ninguno de estos países pudieron detectar cualquier deficiencia legal en los borradores de Irán o describirlos en contradicción con el acuerdo", ha argumentado.



Por contra, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó el viernes que el Gobierno de Irán no ha acudido a las conversaciones nucleares en Viena "con propuestas constructivas", al tiempo que reiteró que Washington "siempre tiene esperanzas" en un enfoque diplomático del asunto.



"El enfoque de Irán esta semana no ha sido, lamentablemente, tratar de resolver los asuntos pendientes", ha incidido, antes de censurar que "Irán empezó esta nueva negociación con una nueva ronda de provocaciones nucleares, tal y como informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) este miércoles".



Por su parte, diplomáticos de Alemania, Francia y Reino Unido citados por la agencia alemana de noticias DPA han asegurado que Irán ha adoptado una "postura destructiva" en las negociaciones nucleares, que buscan lograr la vuelta de Estados Unidos al pacto y el compromiso de Teherán con su cumplimiento.



"Irán está rompiendo con casi todos los compromisos difíciles que se acordaron como resultado de varios meses de duras negociaciones", han lamentado, antes de alertar de que la ventana de oportunidad para lograr una solución diplomática para la disputa nuclear "se está volviendo cada vez más pequeña".



Mientras, el negociador jefe de Irán, Bagheri Kani, ha detallado en declaraciones a la agencia de noticias iraní Mehr que Teherán ha "enfatizado sus propuestas" acerca del levantamiento de las sanciones "ilegales" que pesan sobre el país asiático y ha asegurado que las partes han regresado a sus respectivos países "para dar respuestas lógicas y documentadas a las propuestas" de Irán. Así, las conversaciones se reanudarán "la próxima semana", según ha precisado.