Hamilton: No entendí por qué (Verstappen) frenó de repente y luego tiró

EFE/EPA/ANDREJ ISAKOVIC

Redaccion deportes, 5 dic (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, que fue segundo en el Gran Premio de Arabia Saudí, declaró este domingo en Yeda, acerca del polémico incidente que protagonizó junto a Max Verstappen (Red Bull) -con el que llegará empatado a puntos (369,5) a la última carrera del año, el próximo domingo, en Abu Dabi- que "no" entendió "por qué" el neerlandés "frenó de repente y luego se puso de nuevo a tirar".

Hamilton, de 36 años, doce más que su rival por el título, que el sábado había elevado a 103 su propio récord histórico de 'poles' en F1 hizo lo propio este domingo con su plusmarca de victorias (asimismo 103), tras firmar, en la caótica, alocada y polémica prueba disputada en Yeda, su octavo triunfo del año; que lo igualó a puntos con 'Mad Max', que sigue líder, no obstante, porque cuenta una victoria más (9) que el astro británico. Sin embargo, Sir Lewis -nombrado caballero por la Reina Isabel tras igualar el año pasado los siete títulos del alemán Michael Schumacher- no supo explicar si la de este domingo había sido la victoria "más complicada" de su carrera.

"No sé. Llevo mucho tiempo compitiendo; pero está claro que ésta ha sido increíblemente dura", comentó el espectacular y excéntrico campeòn de Stevenage, que ganó su primer Mundial en 2008, con McLaren; y que ganó los otros seis durante las pasadas siete temporadas con su actual escudería.

"He intentado ser todo lo sensato y duro que podía ser ahí afuera" comentó el capitán de Mercedes tras ganar en Yeda, a orillas del Mar Rojo.

"Gracias a mi experiencia he logrado mantenerme en pista; y he intentado ser limpio hasta el final", apuntó el astro inglés este domingo en Arabia.

"Como equipo nos hemos enfrentado a todo tipo de obstáculos en esta segunda parte de la temporada; y estoy muy orgulloso de todo el mundo en este equipo, a la vez que muy agradecido", dijo.

Acerca de la acción más polémica de todas las que hubo este domingo, Hamilton declaró: "No entendí por qué de repente (Verstappen) pisó el freno con fuerza. Le di por detrás y luego, él volvió a tirar".

"No sé. No entendía lo que sucedía. Luego me explicaron que él me tenia que dejar pasar, pero no me ha dejado", afirmó el heptacampeón mundial inglés.

"El campeonato está por decidir, en la última carrera. Ellos (por los Red Bull) tienen un ritmo muy bueno, han sido muy rápidos todo el fin de semana; y es muy difícil adelantar aquí", indicó.

"Pero hemos hecho un trabajo increíble con lo que tenemos, tremendo. Valtteri (Bottas) ha hecho un gran trabajo, consiguiendo puntos muy importantes para nosotros", comentó Hamilton en referencia a su compañero finlandés, que acabó tercero este domingo; y junto al cuál dio un paso importante en su afán de lograr un octavo Mundial de constructores seguido para Mercedes.

"La pista está genial, aunque es muy difícil para pilotar y muy exigente en lo físico, también", opinó Hamilton. "Ahora hay que ir a por la siguiente", afirmó el inglés, que apunta en Yas Marina a un inédito octavo título mundial.