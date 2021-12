Guía de consumo sostenible para Navidades

01-12-2021 People shopping for Christmas in the chic district of rue du Faubourg Saint Honore EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (CHANCE)



Estamos en un momento de auge de consumismo con la navidad, donde el bombardeo de información nos crea necesidades de comprar, muchas veces de forma innecesaria, solo por cumplir con la tradición de regalar. "Es una época con un gran pico de consumismo, pero lo ideal es que realicemos, en la medida de lo posible, un consumo consciente, aprovechar para comprar cosas de utilidad e incluso opciones más sostenibles para regalar" afirma Laura Opazo, autora de Armario Sostenible y especialista en moda sostenible.



Laura, como experta en moda sostenible, nos da una guía de cómo poder comprar y hacer los regalos este año de la forma más sostenible:



1. Comprar en tiendas de segunda mano: Existen tanto de forma física como online, y es una forma de reutilizar artículos y contribuir a la optimización de los recursos ya existentes.



2. No comprar de forma compulsiva, solo comprar cosas que realmente les vayamos a dar utilidad: Ser impulsivos nos lleva a acumular de forma desmedida, por lo cual, lo ideal sería repasar y pensar qué podemos necesitar o reponer.



3. Comprar productos hechos en España: Ahora más que nunca debemos apoyar el consumo de cercanía, ya que ponemos el valor las condiciones laborales de los trabajadores en nuestro país, así como reducimos la huella de ozono, entre otros.



4. Apuesta por las prendas multiposición: Cuanta más vida podamos darles a nuestras prendas, más contribuiremos a una moda sostenible ya que seremos capaces de combinarlas de forma más práctica y no tendremos que comprar artículos extra.



5. Invierte más en productos que vayan a ser más sostenibles en el tiempo: El factor precio muchas veces es determinante a la hora de la compra, pero también suele ser un indicador de calidad, lo que nos da más seguridad de que sea más longevo en el tiempo y no tengamos que reponer y comprar de forma continua un mismo producto, por ejemplo.



Gracias al libro Armario sostenible de Laura, publicado por la editorial Zenith de Grupo Planeta, podemos aprender de forma práctica y sencilla alternativas de consumo con el fin de que seamos más conscientes de todo lo que implica la sociedad de hiperconsumo en la que vivimos, y la importancia de ser más respetuosos con el medio ambiente y mejoremos así nuestra relación con la moda.



"Quiero que la sociedad cada vez se haga más consciente de la moda sostenible. Vivimos en una sociedad que nos incita a consumir compulsivamente, compramos sin analizar qué necesitamos y qué nos favorece y acumulamos ropa que terminamos por no ponernos y eso es justo lo que queremos evitar" comenta Laura.