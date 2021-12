Grizzlies resisten a Hardaway Jr. y vencen a unos Mavericks sin Doncic

El alero de los Dallas Mavericks Tim Hardaway Jr., en una fotografía de archivo.EFE/John G. Mabanglo

Santo Domingo, 4 dic (EFE).- En un partido en el que el esloveno Luka Doncic y el base estadounidense Ja Morant no estuvieron disponible para sus equipos, los Memphis Grizzlies se apoyaron en la labor ofensiva del escolta Desmond Bane y resistieron el empuje tardío de los Dallas Mavericks, para lograr una victoria a domicilio 97-90, este sábado en la NBA.

Bane anotó 29 puntos y tomó nueve rebotes para el ataque de los Grizzlies, quienes pudieron mantener la ventaja ante un espectacular Tim Hardaway Jr., quien en los últimos 12 minutos del partido encestó 20 de los 29 tantos que logró en el encuentro.

Los de Memphis estuvieron delante en el marcador durante todo el partido, debido principalmente a su defensa en los primeros tres cuartos del encuentro, donde limitaron a los de Dallas a anotar menos de 21 puntos en esos 36 minutos de juego, contando con el pívot Steven Adams, quien concluyó con un doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes, como figura preponderante.

El español Santi Aldama anotó dos unidades y tomó cuatro rebotes para contribuir con el éxito de los ganadores, quienes accionaron nuevamente sin Morant, quien ha estado fuera por cuarto juego consecutivo debido a un esguince en la rodilla izquierda, ausencia que ha sido suplida a la perfección, ya que los dirigidos por Taylor Jenkins, han salido victoriosos en esos cuatro compromisos.

Hardaway Jr. lanzó de 18-7 desde el campo, con un balance de 9-5 desde la línea de tres puntos, incluyendo un disparo a falta de 1:45 para terminar el encuentro, que acercó a su equipo a cinco puntos de su rival.

El pequeño alero se constituyó en la figura central del equipo de Dallas ante la ausencia de Doncic, quien no estuvo en el partido de este sábado debido a dolencias en su tobillo izquierdo, siendo esta la cuarta derrota de los de dirigidos por Jason Kidd sin la presencia del estelar base, junto a las tres que sufrieron el pasado mes, cuando no pudo ver acción debido a esguinces de tobillo y rodilla.

Jalen Brunson con 15 puntos y ocho asistencias fue otro de los jugadores que sacaron la cara por los derrotados, que contaron con dos tantos y siete rebotes del serbio Boban Marjanović.

A pesar de su recuperación en los últimos 12 minutos, parcial que dominaron 32-25, los de Dallas concluyeron el partido lanzando para apenas un 33.7% (92-31) desde el campo.

Con este resultado Memphis (13-10) se mantiene en la pelea por la cuarta posición en la Conferencia del Oeste, mientras Dallas (11-11), continúa batallando para mantenerse entre los primeros ocho de esta misma conferencia en la NBA.