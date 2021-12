Gambia.- El presidente de Gambia encabeza los primeros resultados preliminares de las elecciones del sábado

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El actual presidente de Gambia, Adama Barrow, lidera actualmente los resultados provisionales de las elecciones presidenciales del sábado con aproximadamente una tercera parte de los distritos electorales del país escrutados.



Hasta el momento, la Comisión Electoral Independiente (IEC) ha anunciado resultados de 17 de los 53 distritos electorales del país. De ellos, Barrow se ha llevado la victoria en 14 de ellos mientras que su principal rival, Ousainou Darboe, ha ganado los tres restantes, informa el portal The Fatu Network.



No obstante, algunas áreas densamente pobladas del país aún no se han contabilizado y podrían tener un impacto significativo en el resultado final a favor del principal contendiente del mandatario, y antiguo mentor.



Barrow persigue la reelección tras ignorar su compromiso de 2016 de estar únicamente tres años en el cargo y después de alcanzar una polémica alianza con el partido del antiguo dictador Yahya Jamé.



El mandatario, que se hizo con la victoria hace cinco años tras presentar su candidatura como independiente con el apoyo de los grupos opositores a Jamé, juró el cargo en enero de 2017 después de que el dictador se marchara al exilio a Guinea Ecuatorial tras rechazar su derrota en un primer momento.