Fútbol/Primera.- (Crónica) El Rayo se hace fuerte en Vallecas y el Valencia alza el vuelo en Balaídos

Francisco debuta con triunfo en el Elche y Lisci se queda a medias con el Levante



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano ha defendido su invicto en casa y se ha asentado en posiciones europeas después de superar al RCD Espanyol (1-0) en la decimosexta jornada de LaLiga Santander, en la que el Valencia presentó sus aspiraciones a la zona alta tras remontar al Celta en Balaídos (1-2) y en la que Francisco y Alessio Lisci debutaron en la competición liguera con Elche y Levante con una victoria (3-1) y un empate (0-0).



Con la confianza que le acompaña en Vallecas, donde acumula siete victorias y un empate en este curso, los de Andoni Iraola volvieron a hacerse fuertes al calor de su público en un partido en el que, sin embargo, no remataron ni una sola vez entre los tres palos.



El cuadro perico se recuperó de un arranque apático y ganó peso de la mano de Raúl de Tomás, que obligó a la estirada de Dimitrievski para evitar el primero de los blanquiazules. Sin embargo, fueron los madrileños los que consiguieron adelantarse en una jugada en la que Álvaro centró y Cabrera, en su intento de despeje, introdujo el balón en su propia portería (min.54).



Javi Puado, ya casi con el tiempo cumplido y con el Rayo metido atrás, no acertó a rematar con fortuna en una acción que hubiese supuesto el empate. El conjunto rayista, en su tercera jornada seguida puntuando, se asienta en la sexta plaza con 27 puntos, siete más que los catalanes.



Mientras, el Valencia se acerca a la zona continental gracias a su triunfo a domicilio, el primero desde septiembre, ante el Celta (1-2), que no pudo defender la ventaja lograda a los 11 minutos gracias a un tanto de un Iago Aspas que tuvo que abandonar lesionado poco después el terreno de juego -forzando además la quinta amarilla quitándose la camiseta-.



Solo unos minutos más tarde, Hugo Duro neutralizó el tanto del delantero de Moaña, y ya en el 53 Maxi Gómez liquidó a su exequipo con un gol que deja al equipo 'che' (22) a cinco puntos de Europa. Los gallegos (16) continúan más cerca de la zona de quema que de los puestos continentales.



FRANCISCO DEBUTA CON TRIUNFO Y LISCI, CON EMPATE



Por su parte, Francisco, en su estreno liguero con el Elche (15), pudo celebrar un triunfo en un encuentro clave ante el Cádiz (3-1) en el Martínez Valero que le aleja de la zona de descenso, que marcan los andaluces (12).



Fidel, de penalti, adelantó a los ilicitanos antes del cuarto de hora, y también desde los once metros tuvo la oportunidad de igualar Álex Fernández, que sin embargo erró el lanzamiento. El madrileño pudo resarcirse en el descuento anotando y recortando la distancia que en el 75 había impuesto Tete Morente, pero Josan, en el 94, despejó cualquier atisbo de duda para el cuadro local.



También debutó en LaLiga Alessio Lisci en el banquillo del colista Levante, que sigue sin ganar este curso después de sellar un empate en casa ante Osasuna (0-0). El miedo a perder atenazó a los granotas, que se conformaron con un punto y continúan en el pozo (8) a seis unidades de la salvación. Los rojillos (21), por su parte, acumulan siete fechas sin conocer la victoria.