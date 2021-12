Fútbol.- Javier Tebas: "Recibir una propuesta del Real Madrid carece de toda credibilidad"

El presidente de LaLiga envía una carta a los clubes para seguir "desenmascarando" a Florentino Pérez



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, envió este domingo una carta a los clubes del fútbol profesional español para "no dejar pasar" los continuos intentos "liderados desde la presidencia del Real Madrid para confundir y boicotear cualquier iniciativa" para el crecimiento colectivo, la última la de LaLiga Impulso.



En una dura carta de cinco páginas, Tebas carga contra Florentino Pérez, presidente del club blanco, en especial por el 'Proyecto Sostenible' junto a Barça y Athletic Club, alternativa al Impulso de la patronal, que "en ningún momento han compartido con LaLiga", ni "su planteamiento, ni detalles de la propuesta".



Tebas hace referencia en su carta a que "la acusación de fraude de ley es el argumento constante del Real Madrid desde la Asamblea de 19 de junio de 2015". "Desde entonces, cada iniciativa de crecimiento, cada propuesta para mejorar, ha sido sistemáticamente judicializada por el Real Madrid. Y también sistemáticamente desautorizada en los juzgados al haberse concretado en casi 40 resoluciones judiciales que lejos de debilitar la posición de LaLiga, la han reforzado y paradójicamente gracias al 'esfuerzo litigioso' del Real Madrid", escribe Tebas.



"A ello hay que añadir su falta de respeto y deslealtad demostrada no solo frente a LaLiga sino al resto de clubes al incumplir normas aprobadas por todos los clubes dirigidas al crecimiento y desarrollo de la competición", añade.



Además, el presidente de LaLiga se sorprende de que Florentino vincule "la viabilidad de su propuesta económica al crecimiento de los derechos audiovisuales", los cuales están bajo la mayor amenaza de "sus continuas estratagemas para desestabilizar y generar incertidumbre". "Su proyecto personal de la Superliga o esta última maniobra del proyecto sostenible son piedras que pone en el camino del crecimiento común porque no le interesa una Liga más fuerte. Va en contra de sus proyectos personales", apunta Tebas.



"El proyecto sostenible no es ejecutable. Exige que los clubes soliciten consentimiento a sus acreedores para incorporar un nuevo acreedor 'súper-senior', por delante de estos en la escalera de cobros. Recibir una propuesta del Real Madrid carece de toda credibilidad, puesto que sus palabras se ven desmentidas por sus hechos", añade en su carta Tebas.



"Afortunadamente ya todos los clubes y mucha parte de la sociedad conocen las maneras de hacer del Real Madrid o su presidente, con descalificaciones continuas, ataques mediáticos con los medios de siempre, presiones políticas, presiones a otros agentes de la industria. Una gran mayoría ya ha desenmascarado al supuesto 'salvador' del fútbol. En su opinión los demás no cuentan y tampoco saben gestionar sus clubes", termina.