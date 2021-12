Fórmula 1/GP A.Saudí.- Hamilton: "He intentado ser sensato y me he mantenido en pista"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha asegurado que ha intentado ser "sensato" durante la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí, en el que ha protagonizado una dura lucha con Max Verstappen (Red Bull), afirmando que no entendió "por qué" el holandés pisó "el freno con fuerza" antes del choque entre ambos.



"Llevo mucho tiempo corriendo, pero esta carrera ha sido especialmente dura. He intentado ser sensato, con toda mi experiencia en carreras me he mantenido en pista y limpio. Como equipo, nos hemos enfrentado a todo tipo de obstáculos en esta segunda parte de la temporada. Estoy muy orgulloso de todos", indicó tras la carrera.



Además, analizó el momento en el que chocó con la parte trasera del monoplaza de Verstappen cuando se suponía que este debía dejarle pasar. "No he entendido por qué ha pisado el freno con fuerza, le he dado por detrás. Me han dicho después que me tenía que haber dejado pasar. No ha sido fácil", manifestó, y cuestionó los cinco segundos de sanción por el incidente.



"¿Recordáis en 2008 cuando pasé a Kimi -Raikkonen- por fuera y le tuve que devolver la posición y le adelanté de inmediato? Charlie Whiting dijo que no había problema. Kimi hizo un trompo y me impusieron 20 segundos de penalización y acabé tercero. A mí no me han dado la información de que me tenía que dejar pasar, estaba yendo lento y moviéndose y después ha frenado fuerte, parecía que estaba haciendo una prueba de frenada. Estaba intentando dejarme pasar en la zona de DRS para luego usar él el DRS en la recta de meta. No soy estúpido", afirmó.



Por último, Hamilton desveló la tensión y la emoción con la que está viviendo el equipo este final de campeonato. "Estoy muy orgulloso de los chicos. Llevamos diez años juntos y este es el campeonato más apasionado que les recuerdo. Vamos a ir a la siguiente carrera con la misma energía", finalizó.