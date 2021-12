"Encanto" sigue hechizando la taquilla en cines de EEUU y Canadá

La película animada de Disney "Encanto" se mantuvo a la cabeza de la taquilla de Estados Unidos y Canadá el fin de semana, al recaudar 12,7 millones de dólares, según informó el domingo la firma especializada Exhibitor Relations.

Con banda sonora de Lin-Manuel Miranda, "Encanto" cuenta la historia de una familia en las montañas de Colombia dotada de poderes especiales -excepto la hija Mirabel, que acaba teniendo que salvar a los demás.

Stephanie Beatriz, John Leguizamo y Diane Guerrero son algunos de los actores que prestan sus voz para la cinta.

"Los Cazafantasmas: Afterlife" (Ghostbusters: El Legado), de Sony, ingresó un estimado de 10,4 millones de dólares para continuar en segundo lugar en el periodo comprendido entre el viernes y el domingo.

Dirigida por Jason Reitman, cuyo padre Ivan Reitman hizo la versión original hace 37 años, "Afterlife" está protagonizada por Paul Rudd, Carrie Coon y Mckenna Grace, en una historia fantasmal que se mudó del Manhattan de los años 80 a un pueblito de Oklahoma en el presente.

El nuevo drama criminal de Ridley Scott, "La casa de Gucci" ("House of Gucci"), se situó en tercer lugar, con 6,8 millones de dólares, nuevamente un buen resultado para una película de adultos en un momento en el que muchos espectadores mayores prefieren quedarse en casa debido a la pandemia de coronavirus.

En el filme de los estudios MGM/United Artists el actor Adam Driver es Maurizio Gucci, otrora cabeza de la famosa casa de modas Gucci, y la estrella pop Lady Gaga -en una interpretación que ya evoca un posible Óscar-, es Patrizia Reggiani, su vengativa exesposa que en 1995 contrató a un sicario para asesinar a Gucci frente a su oficina en Milán.

El elenco de estrellas incluye a Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons y Jared Leto.

El cuadro de honor lo completan "Christmas with the Chosen: The Messengers", la adaptación de la popular serie de Fathom Events, en el cuarto lugar con 4,1 millones de dólares, mientras que la película de superhéroes "Eternal" (Eternos) de Disney/Marvel quedó de quinta, con 3,9 millones de dólares.

Completan el top 10:

6- "Resident Evil: Welcome to Raccoon City", (Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City), con 2,7 millones de dólares.

7- "Dune" (Duna), con 1,8 millones de dólares.

8- "Clifford the Big Red Dog" (Clifford, el gran perro rojo), con 1,8 millones de dólares.

9- "King Richard" (Rey Richard: una familia ganadora), con 1,2 millones de dólares.

10- "Venom: Let There Be Carnage" (Venom: Carnage liberado), con 1,0 millones de dólares

