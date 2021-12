El valor de las exportaciones bolivianas sube en un 64 % hasta octubre

Los principales mercados para las exportaciones bolivianas en los primeros diez meses del año fueron India, con una participación del 15 %, Brasil con el 13 % y Argentina con un 10 %. Fotografía de archivo. EFE/Aidan Crawley

La Paz, 5 dic (EFE).- El valor de las exportaciones bolivianas sumó 9.008 millones de dólares entre enero y octubre de este año, un 64 % más que los 5.491 millones registrados en similar periodo de 2020, informó este domingo el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Los principales mercados para las exportaciones bolivianas en los primeros diez meses del año fueron India, con una participación del 15 %, Brasil con el 13 % y Argentina con un 10 %, detalló el IBCE, que es una entidad privada de análisis del comercio exterior, en un documento elaborado con datos del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las exportaciones a India sumaron 1.379 millones de dólares, las ventas a Brasil 1.149 millones y a Argentina 876 millones, señaló el IBCE.

Además, las importaciones subieron un 31 %, de 5.650 millones de dólares en ese periodo de 2020 a 7.424 millones este año.

A octubre el país registró un superávit comercial de 1.584 millones de dólares, frente al déficit de 159 millones del año anterior, marcado por la pandemia de la covid-19, señaló el IBCE.

El mayor superávit comercial bilateral se registró con India por 1.226 millones de dólares y el principal saldo negativo fue con China, con 1.026 millones.

EL ANÁLISIS

En declaraciones a Efe, el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, destacó el saldo positivo en la balanza comercial porque "es algo que está marcando un punto de inflexión luego de seis años de consecutivos déficits" que supusieron "la pérdida de poco más de 5.000 millones de dólares entre 2015 y 2020".

No debe preocupar el crecimiento de las importaciones cuando más del 60 % son bienes de capital, tecnología y equipos de transporte para las industrias y el sector productivo, agregó.

"Si la economía está creciendo y se está reactivando, es natural que traigamos desde el exterior aquellos bienes que nos ayudan a producir servicios y productos", indicó.

En cuanto a las exportaciones, resaltó que el sector no tradicional esté ganando terreno y actualmente represente el 25 %, "es decir, la cuarta parte del valor exportado son productos agropecuarios, agroindustriales, madereros, forestales y artesanales".

"El sector no tradicional se diferencia del minero y el hidrocarburífero porque tiene un fuerte impacto en términos de efecto multiplicador sobre el empleo", mientras que los tradicionales "son altamente intensivos en capital", explicó.

Rodríguez recordó que en su momento la venta de hidrocarburos llegó a representar el 50 % del total exportado y los minerales el 30 %.

DEJAR LA DEPENDENCIA

El gas natural fue durante muchos años el principal producto de exportación y sustento de la economía boliviana, con Brasil y Argentina como principales mercados, sin embargo, el sector ha tenido un retroceso con descensos en valor y volumen.

Actualmente, la minería está a la vanguardia en las exportaciones, seguida por el área no tradicional y el sector hidrocarburífero, "que no está en su mejor momento", está en tercer lugar, según Rodríguez.

Esto también se refleja en el hecho de que Brasil fuera desplazado por India como principal mercado para Bolivia.

Aunque Rodríguez indicó que esto también se explica porque el principal producto que se exporta a India actualmente es el oro, que está en su "mejor nivel histórico".

Para Rodríguez, el que las ventas no tradicionales estén repuntando "es bueno" porque se disminuye la dependencia externa y "exportamos más productos a más mercados".

La estrella de los no tradicionales es la soya y sus derivados, que se venden sobre todo en Colombia, Perú y Ecuador, pero además hay como 600 productos no tradicionales que tienen mercado en más de un centenar de países.

"Siempre va a ser mejor vender aunque sea menos a muchos que vender uno a pocos" para repartir el "riesgo", concluyó Rodríguez.