Cuba: la cumbre de la democracia "selectiva" muestra la "debilidad" de EE.UU.

El ministro de relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

La Habana, 5 dic (EFE).- El Gobierno cubano criticó este domingo la iniciativa del presidente de EE. UU., Joe Biden, de convocar una cumbre de la democracia, a la que La Habana no ha sido invitada.

El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró en Twitter que esta convocatoria "selectiva" demuestra tan sólo la "debilidad" de EE. UU. y su aislamiento internacional.

"La convocatoria selectiva a una cumbre que dice ser sobre democracia es muestra de debilidad de EE. UU., incapaz de encarar en la ONU el desprestigio y aislamiento de su política exterior", afirmó el canciller.

El director general para Estados Unidos en el Ministerio cubano de Exteriores, Carlos de Cossio, agregó por su parte en esta misma red social que la iniciativa estadounidense es un "ejercicio estéril", que solo va a evidenciar "la falacia de la 'democracia' estadunidense".

"EE. UU., donde la democracia es virtual, celebrará una cumbre también virtual dedicada al tema. La lista caprichosa de invitados muestra que se trata de un ejercicio demagógico. No resolverá ninguno de los problemas importantes del mundo, ni limpiará la política exterior desprestigiada de EE. UU.", añadió en otro mensaje en Twitter.

Biden ha invitado los próximos 9 y 10 de diciembre a este foro a 110 gobiernos aliados a los que considera democracias. En el hemisferio occidental deja fuera a Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Sobre los tres últimos, el Gobierno de EE. UU. indicó que padecen "algunos desafíos" en materia democrática.

La cita, que incluirá también a miembros de la sociedad civil y del sector privado, tendrá una sesión de los jefes de Estado auspiciada por el propio Biden, y otra temática, con la presencia de representantes gubernamentales y no gubernamentales.

NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.