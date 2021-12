Cuba.- El entorno del opositor cubano José Daniel Ferrer alerta de su delicado estado de salud

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El entorno del opositor cubano José Daniel Ferrer ha asegurado que "está muy mal físicamente" y teme incluso por su vida, después de una visita familiar en la prisión de Santiago de Cuba donde permanece recluido tras ser detenido hace casi cinco meses.



El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue detenido cuando se disponía a participar en las movilizaciones del 11 de julio. Al mes siguiente, la Fiscalía reveló que debía cumplir una condena de más de cuatro años de cárcel dictada en 2020 por un caso de agresión y que se sustituyó inicialmente por arresto domiciliario.



Tanto su familia como organizaciones opositoras han denunciado que Ferrer permanece recluido en condiciones precarias y sin apenas comunicación con el exterior. Su familia pudo efectuar el viernes su segunda visita, en la que Ferrer transmitió a su mujer y su hija "que no sabe si para la próxima lo encontrarán vivo o muerto".



"Está muy mal físicamente y no sabe cuanto tiempo más pueda resistir", ha publicado la hermana del disidente, Ana Belkis Ferrer, en redes sociales, con una serie de mensajes en los que también ha denunciado que las autoridades impidieron participar en la visita a otro hijo de Ferrer como "castigo" por manifestarse el 15 de noviembre.



La organización Prisoners Defenders, vinculada a la oposición, ha acusado por su parte al "régimen" cubano de estar "matando" al líder de la UNPACU, que estaría sufriendo todo tipo de abusos y no recibiría atención médica. Por este motivo, ha pedido al Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que interceda ante las autoridades de la isla.