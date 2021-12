Coronavirus.- La Autoridad Palestina manda a los laboratorios israelíes 100 muestras sospechosas de la variante ómicron

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Autoridad Palestina ha enviado aproximadamente 100 muestras de coronavirus a un hospital israelí para su análisis, ante la posibilidad de que la variante ómicron haya llegado a Cisjordania, ha informado este domingo la ministra de Salud palestina, Mai al Kaila.



"Tenemos alrededor de 100 muestras que, sospechamos, pueden tener la variante. Las hemos trasladado al hospital de Tel Hashomer, donde se harán la prueba, y estamos a la espera de una respuesta", ha explicado la ministra a emisora de radio La Voz de Palestina, en declaraciones recogidas a su vez por 'The Times of Israel'.



Un portavoz del Ministerio de Salud israelí confirmó las declaraciones de Al Kaila antes de agregar que aún no estaba claro si los palestinos en cuestión habían sido infectados con la nueva variante ómicron o con la mutación Delta, altamente contagiosa, que causó estragos en todo el mundo durante el verano.



Desde el comienzo de la pandemia, 431.588 palestinos han acabado contagiados con el coronavirus en Cisjordania y Gaza, según estadísticas oficiales de la Autoridad Palestina. Según los informes, unos 4.546 palestinos han muerto a causa del virus.