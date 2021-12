Congresista de EE.UU. publica una foto navideña armado tras un tiroteo en una escuela

Thomas Massie, legislador republicano por Kentucky, en una fotografía de archivo. EFE/Greg Nash/Pool

Washington, 5 dic (EFE).- La fotografía navideña publicada este fin de semana por un congresista estadounidense acompañado por familiares fuertemente armados y pidiendo munición a Santa Claus apenas días después de otra matanza en un instituto ha causado revuelo en el país.

Thomas Massie, legislador republicano por Kentucky, publicó en la red social Twitter una instantánea en la que se le ve sonriente y armado junto a lo que parecen ser familiares, también con armas, junto a un árbol de Navidad.

"¡Feliz Navidad! Posdata, Santa por favor trae munición", señaló el congresista.

El mensaje de Massie se convirtió en tendencia en las redes sociales, especialmente debido a que la pasada semana el país vivió una nueva tragedia, cuando un estudiante de 15 años mató a cuatro compañeros e hirió otros siete en un tiroteo en un instituto de Oxford (Michigan).

Otro legislador por el mismo estado, el demócrata John Yarmuth, salió rápidamente al paso del comentario de su colega y remarcó que "no todo el mundo en Kentucky es un imbécil insensible".

Por su parte, Manuel Oliver, padre de uno de los 17 fallecidos en otro tiroteo en una escuela de Florida en 2018, cargó duramente contra Massie.

"(El tuit de Massie) es una gran parte del problema. No sé si estaban tratando de ser irónicos, divertidos, o qué pero es del peor gusto (...) Es algo que debería enseñarnos a quién deberíamos elegir (para un cargo público) y a quién no", sostuvo Oliver en una entrevista en la cadena CNN.

La tragedia de la escuela de Michigan ha vuelto a reavivar el debate acerca de la necesidad de controles en el acceso a las armas en EE.UU.

Los padres del presunto autor del tiroteo en Oxford han sido imputados de homicidio involuntario después de que se conociese que habían comprado el arma empleada por su hijo en la masacre.