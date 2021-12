CARMEN VILLALOBOS revoluciona Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡No te las pierdas!

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) revolucionó su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 435.985 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares:





Tiempo de Relax 🏖☀️🌊🏝👙!





Nada mejor que empezar una nueva semana con una GRAN SONRISA 😁😁😁! Porque quien se levanta con una sonrisa un buen día le espera 💚 Esta noche nuevo episodio de #escuelaimparables a las 10 pm por @eonlinelatino ! M&H @hugoquinonesmakeup





Y así empezamos este miércoles mágico 💫💫💫💫💫! Mi @normajaneid bella Gracias por estar siempre 💗🔝! Te adoro! Que dicen? Volvemos al pelo largo? Los/las/les leo ⬇️





Y con esta súper actitud empezamos el último mes de este año 💕Bienvenido Diciembre 😍 Un mes para brindar por lo que se logró y planear todo lo que viene💫 Gracias a mi súper equipo por este look tannn fabuloso 💃🏻 Stylist @claudiafashions @keytherestevezstudio Makeup @leurbanop Hair @julianhairstudio





Sonríe para la vida, no solo para la foto😍! Leí esto y me encantó ❤️! Y tú? Le sonríes a la vida? Feliz viernes mi gente linda! Photo by @jpbmag M&H @hugoquinonesmakeup Stylist @manueldelgado.moda Blusa @parisrodriguezdesigns

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.