Borrell: "La UE apoyará firmemente a Ucrania" en caso de ataque militar ruso

Imagen de archivo de Josep Borrell alto representante comunitario para Asuntos Exteriores. EFE/EPA/TOMS KALNINS

Roma, 5 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) "trabaja para evitar una crisis", pero "apoyará firmemente a Ucrania" en caso de un ataque ruso, asegura el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tras la advertencia de EE. UU. de que Rusia planea una ofensiva militar en el país europeo el próximo año.

"Trabajamos para evitar la crisis, pero, ante cualquier eventualidad, la UE apoyará firmemente a Ucrania", dice Borrell en una entrevista al diario italiano Repubblica, en la que subraya que es necesario que "todos reflexionen sobre las consecuencias" de algo así.

Según medios estadounidenses, los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran que Rusia planea elevar su presencia militar en la frontera con Ucrania hasta las 175.000 tropas con el potencial objetivo de invadir ese país el próximo año.

"En primer lugar, debemos trabajar para evitar la crisis. Estamos utilizando nuestra capacidad diplomática para hacer entender a Rusia que eso sería una grave violación del Derecho internacional. También hablé con mi colega (ruso Serguei) Lavrov en Estocolmo. Con Lavorv y el Secretario (de Estado de EE. UU., Anthony) Blinken. Lavrov niega cualquier tipo de actividad beligerante", explica.

En su opinión, lo importante ahora es " ilustrar a Moscú el panorama de las posibles consecuencias. Ha llegado el momento de hablar y de hacer una idea de lo que puede suceder en ambos lados. Debemos permanecer en una fase previa a la crisis".

Tras resaltar que Ucrania no es miembro de la OTAN ni de la UE, Borrell reconoce que está "preocupado".

"Ucrania es sin duda un socio, un aliado. Así que estaremos a su lado. Además, EE. UU. ha dejado muy claro que cualquier tipo de ataque ruso tendrá consecuencias", explica.

"La semana que viene celebraremos una reunión en Bruselas con los países de la Asociación Oriental y será el momento de subrayar nuestro firme apoyo a Ucrania. Mis palabras no deben malinterpretarse. Trabajamos para evitar la crisis, pero ante cualquier eventualidad, la UE apoyará firmemente a Ucrania", subraya.

El presidente estadounidense, Joe Biden, remarcará al ruso, Vladimir Putin, "las preocupaciones de EE. UU. con las actividades militares rusas en la frontera con Ucrania y reafirmará el respaldo de EE. UU. a la soberanía e integridad territorial de Ucrania" en la conversación que mantendrán el próximo martes, según la Casa Blanca.

Este viernes Biden adelantó que está preparando "una serie de medidas", que no detalló, para defender a Ucrania en caso de que Putin decida lanzar un ataque militar.