Boca igualó con Arsenal y postergó su clasificación a la Libertadores 2022

Carlos Izquierdoz de Boca Juniors, en una fotografía de archivo. EFE/Demian Alday Estevez/POOL

Buenos Aires, 4 dic (EFE).- Boca Juniors igualó 1-1 como visitante ante Arsenal de Sarandí y no pudo garantizar su clasificación a la Copa Libertadores 2022.

En la antesala de la final de la Copa Argentina que disputará el miércoles ante Talleres de Cordoba, el ‘Xeneize’ empató con el colista y no logró la victoria que le hubiera garantizado su plaza en la máxima competencia continental.

Juan Ramírez abrió el marcador para la visita en la primera etapa, pero Bruno Sepulveda igualó el tanteador para el local.

A pesar de no lograr ese resultado, el empate a último turno 2-2 de este sábado entre Lanús y Rosario Central dejó a Boca a un punto de conseguir el objetivo.

El único equipo que podría destronar al ‘Xeneize’ de este lugar sería Independiente, que debería ganar los dos encuentros y espera una derrota de Boca en la última jornada ante Central Córdoba.

En otros resultados de este sábado, el Racing de Fernando Gago volvió a sufrir una derrota ante Huracán (1-0) para potenciar este pésimo final de año para la ‘Academia’, mientras que Talleres venció a domicilio a Sarmiento de Junín (1-2).

Asimismo, en la jornada sabatina Godoy Cruz igualó 2-2 con Platense, mientras que el viernes en el inicio de esta 25ta jornada Colón goleó 3-0 al Atlético Tucumán, Central Cordoba se impuso 2-0 ante Unión y Vélez igualó sin goles con Patronato de Paraná.

Este domingo el campeón River Plate se despedirá ante su público en el año ante Defensa y Justicia, San Lorenzo se medirá con Independiente en el clásico de grandes mientras que Gimnasia y Estudiantes jugarán el derby platense.

El lunes, por último, habrá dos duelos finales: Aldosivi-Argentinos y Newell’s Old Boys-Banfield.