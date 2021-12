Bielorrusia.- Putin pide despolitizar la situación de los migrantes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho este domingo un llamamiento a no politizar la situación de los migrantes atrapados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia durante una reunión con el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Roja, Francesco Rocca.



"En lo referente a la situación en la frontera bielorruso-polaca (...), hay que despolitizarla. En ningún caso se debe politizarla", ha afirmado, según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik.



Rocca, por su parte, ha expresado su satisfacción por la afinidad de prioridades humanitarias con el mandatario ruso y ha alertado del peligro que conlleva la llegada del invierno para los migrantes.



Putin ha expresado su esperanza de que "la situación en la frontera polaco-bielorrusa se alivie y vuelva a la normalidad" y ha destacado que las autoridades de Bielorrusia hacen todo lo posible para resolver la situación, incluso intentan convencerlos de "regresar de manera voluntaria a sus lugares de residencia permanente, a la patria, sobre todo, a Irak".



También "las autoridades bielorrusas y la Cruz Roja bielorrusa facilitan de manera activa a que las personas que se encuentran allí (en la frontera) no sufran", por lo que ha destacado la importancia de la labor de organizaciones como la Cruz Roja y la Media Luna Roja. "Por nuestra parte, haremos lo mejor que podamos, si fuera necesario", ha asegurado.



Además, Putin ha emplazado a Rocca a preste atención al comportamiento de Polonia en la situación con migrantes. "Hay que seguir de manera apropiada y con el máximo cuidado lo que está pasando en la frontera, lo que están haciendo las autoridades del Estado limítrofe, en este caso se trata de la República de Polonia. No se puede rociar con agua a las personas ni tampoco añadir a esta agua herbicidas y pesticidas para provocar quemaduras y otras graves consecuencias a estos migrantes, incluidas a mujeres y niños de corta edad", ha expresado.