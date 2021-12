Bielorrusia.- Bielorrusia convoca al agregado de Defensa ucraniano tras denunciar violaciones de su espacio aéreo

04-12-2021 Un helicóptero Mi-8 en Ucrania POLITICA EUROPA UCRANIA IGOR MASLOV / SPUTNIK / CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha convocado este domingo al agregado militar de Ucrania en Minsk para protestar por las "violaciones cada vez más frecuentes" de su espacio aéreo.



La protesta ha sido realizada después de que el Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia (GPK) denunciara la violación de su espacio aéreo por parte de un helicóptero militar ucraniano Mi-8, procedente de Ucrania, cerca del paso fronterizo de Novaya Rudnia, al sur de Mózir.



"Al agregado militar se le dijo que la parte ucraniana rehuye el diálogo en la solución de litigios" y "evita cumplir sus compromisos en el marco de las medidas de confianza y seguridad regionales" mientras lleva a cabo ejercicios militares cerca de la frontera bielorrusa en medio de una retórica acusatoria con respecto a Minsk, según lamentó el Ministerio de Defensa bielorruso en una publicación de Telegram.



Todas estas circunstancias, según el ente castrense, "podrían evidenciar una amenaza emergente desde el sur para la seguridad de la República de Bielorrusia", añade el comunicado, recogido por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.



Un portavoz del Servicio Estatal de fronteras de Ucrania, Andrei Demchenko, ha negado esta información. "No es cierto. No se ha producido esa situación", ha señalado en declaraciones a la agencia de noticias ucraniana UNN.



Demchenko ha asegurado además que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre tal incidente procedente del Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia.