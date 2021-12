Biden recupera la tradición de asistir a los premios del Kennedy Center

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una fotografía este 5 de diciembre de 2021. EFE/Al Drago /POOL

Washington, 5 dic (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, retoma este domingo la tradición de asistir a la ceremonia de entrega de los premios del Kennedy Center en Washington y que este año reconocen, entre otros, al cantante de ópera puertorriqueño Justino Díaz y a la cantante canadiense Joni Mitchell.

Asimismo, también figuran entre los galardonados Berry Gordy, creador del sello discográfico Motown Records, y la actriz y cantante Bette Midler.

Se trata de la primera vez que un mandatario vuelve a la gala desde 2016 con Barack Obama (2009-2017), ya que su sucesor, Donald Trump (2017-2021), evitó el acto durante sus tres primeros años en la Casa Blanca y, posteriormente, en 2020 el evento fue cancelado por la pandemia.

Biden acudirá esta noche al centro Kennedy de la capital estadounidense junto a su esposa y primer dama, Jill, y también se espera la asistencia de la vicepresidenta, Kamala Harris, y su esposo, Douglas Emhoff.

Previamente, el presidente celebrará en la Casa Blanca una recepción a los galardonados.

Los prestigiosos premios del Kennedy Center, que concede anualmente The John F. Kennedy of the Performing Arts desde 1978, reconocen a los artistas que más "han enriquecido la cultura de Estados Unidos".