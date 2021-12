Anabel Pantoja acude a Cantora para ver a su tía Isabel Pantoja

26-11-2021 Anabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Anabel Pantoja siempre está en medio de la polémica que haya entre los Pantoja. Cuando no es su tía, es su primo y cuando no, Isa Pantoja... parece que la que fuera colaboradora de televisión sale salpicada cada vez que hay guerra entre sus familiares, cuando ella es la que siembra la paz.



La mujer de Omar Sánchez ha estado unos días en Sevilla y ha aprovechado su viaje para ver a su madre, amigos y sobre todo, a su tía Isabel Pantoja, con la que sigue teniendo una relación extraordinaria. Ya sabemos que ambas están muy unidas y esta relación le ha provocado a la colaboradora tener algún que otro rifirrafe.



Este sábado veíamos a Anabel Pantoja y nos confesaba que: "Estoy muy contenta aquí en Sevilla". La influencer no nos quería decir nada más acerca de cómo se encuentra en este momento, ya sabemos que son muy pocas las ocasiones en las que se explaya... ni siquiera nos dijo nada sobre su visita a Cantora, de la que Europa Press Reportajes tiene las imágenes.



Anabel Pantoja acudió a ver a su tía y en estas imágenes podemos ver como la influencer entra en la finca... ¿qué ocurrió dentro? de momento poco se sabe, seguro que cuando la colaboradora vuelva a la televisión habla de ese encuentro, sobre todo porque nos morimos de ganas por saber si se habló de Kiko Rivera y sobre todo, qué opina la tonadillera de la actitud que está teniendo su hijo.