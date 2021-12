AMP-EEUU.-Fauci ve "ridículas" las declaraciones de un congresista que dice que se ha "sobrevalorado" el sida y la COVID

Las restricciones de viaje a Sudáfrica podrían levantarse "en un plazo razonable"



El asesor médico principal de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha criticado este domingo las "ridículas" declaraciones del senador republicano Ron Johnson, quien ha asegurado que la epidemia de sida y la pandemia de coronavirus se han "sobrevalorado".



Al ser interrogado en la CNN sobre las palabras de Johnson, Fauci ha respondido que no sabía cómo responder teniendo en cuenta las cifras de muertos causadas por ambas enfermedades. "No tengo ni idea de a qué se refiere", ha afirmado.



"¿Cómo se responde a algo tan ridículo? Sobrevalorar el sida, que ha matado a más de 750.000 estadounidenses y a 36 millones de personas en todo el mundo. ¿Cómo se sobrevalora algo así? Sobrevalorar la COVID. Ya ha matado a 780.000 estadounidenses y a más de cinco millones de personas en todo el mundo", ha argumentado.



Johnson afirmó el miércoles en una entrevista en Fox News que Fauci "sobrevalora" ambas enfermedades y en concreto en referencia a la variante ómicron ha denunciado un intento de "crear un estado de miedo" para "mantener el control".



"Fauci ha hecho exactamente lo mismo que con el sida. Lo ha sobrevalorado. Ha creado todo tipo de miedos diciendo que podría contagiar a toda la población cuando no podía. Está utilizando exactamente el mismo guión con la COVID: ignorar la terapia, impulsar una vacuna,...", dijo.



VARIANTE ÓMICRON



Por otra parte, Fauci ha apuntado a un levantamiento de las restricciones de viaje a Sudáfrica y sus países vecinos "en un plazo razonable". La variante ómicron detectada en Sudáfrica está ya presente en gran parte del mundo, incluido Estados Unidos.



"Cuando se impuso la prohibición (de viajar) era para darnos tiempo para saber qué estaba pasando. Ahora, a medida que conseguimos más y más información sobre los casos en nuestro propio país y en otros lugares, lo vamos a estudiar diariamente con mucho cuidado", ha explicado en declaraciones a la CNN.



Fauci ha explicado que la ómicron se está convirtiendo en la variante dominante en Sudáfrica, aunque no hay pruebas hasta el momento de que cause una enfermedad más grave que las variantes ya conocidas. "Es demasiado pronto para hacer declaraciones definitivas, pero parece que hay un importante grado de gravedad", ha indicado.



En cualquier caso, Fauci ha recordado que "sabemos con certeza" que las dosis de refuerzo y las vacunas protegen contra la nueva variante.