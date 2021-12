AMP.- Birmania.- Activistas denuncian muertos y heridos atropellados y tiroteados por las fuerzas de seguridad en Rangún

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Al menos dos personas han muerto en Birmania y varias han resultado heridas, entre ellas un periodista, en un atropello y un tiroteo posterior protagonizados este domingo por un grupo de militares que han lanzado su vehículo contra una concentración prodemocrática celebrada en la ciudad de Rangún, según testigos y activistas.



El atropello ocurrió en el barrio de Kyimyindaing, informa Khit Thit Media, escenario como en otras tantas ocasiones de una protesta contra la junta militar golpista que se hizo con el poder por la fuerza en febrero de este año.



Tras el atropello, varios militares comenzaron a disparar contra los manifestantes que huían despavoridos mientras otras brigadas empezaron a detener a participantes rezagados.



Testigos del medio opositor Myanmar Now elevan el número de fallecidos a cinco y fuentes del portal 'The Irrawaddy' informan de numerosos detenidos.



Residentes de la zona explicaron al medio que, tras el suceso, un grupo de militares transportó varios cuerpos inmóviles en sus propias ambulancias y que ellos mismos procedieron a limpiar "manchas de sangre en la calzada".



La junta militar birmana no se ha pronunciado sobre estos incidentes.