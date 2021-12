Pope Francis arrives back in Athens after Lesbos visit

Start: 05 Dec 2021 11:22 GMT

End: 05 Dec 2021 11:34 GMT

LESBOS, GREECE - Pope Francis returns to Athens after meeting migrants on the island of Lesbos.

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: ERT POOL

Aspect Ratio: 16:9

Location: Greece

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com